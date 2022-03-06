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史上最多！淡水紫藤咖啡園「上億朵紫藤花苞」月中綻放，開園日再提前

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者皓小月
往年花況。圖／紫藤咖啡園
往年花況。圖／紫藤咖啡園

花苞數歷年最多！占地面積上萬坪、栽種超過1000株紫藤的淡水「紫藤咖啡園」，經歷關園風波後今年重新開園，園方再度公開好消息，園藝團隊用心栽培之下，今年紫藤花的狀況更好，估計有上億朵花苞等著盛開，邀請民眾到現場一睹美麗的紫藤花瀑，享受陣陣隨風飄來的淡淡花香。

往年花況。圖／紫藤咖啡園
往年花況。圖／紫藤咖啡園

往年花況。圖／紫藤咖啡園
往年花況。圖／紫藤咖啡園

淡水「紫藤咖啡園」中，每年大約只開花10天的日本紫藤，原本花期預計落在3月25日，但因近日天氣變熱，預估的花期可能提前5天，最快3月20日就有機會看到，園方將持續更新花況，歡迎大家追蹤粉專關注。目前第二波抽門票的活動只到明天(3/7)，完成粉專的指定步驟，就有機會抽中免費入園券。

往年花況，私人提供。
往年花況，私人提供。

若時間充裕，還能順遊附近的天元宮及楓樹湖，有機會一次看到晚開的櫻花、紫藤、木蓮花三種在春日盛開的花，快安排一天走走逛逛吧！

交通資訊

紫藤咖啡園(一店，屯山園區，近屯山國小)地址：新北市淡水區屯山里石頭厝2-1號

紫藤咖啡園(二店，水源園區，近天元宮) 地址：新北市淡水區忠寮里竹圍子9-1號

2022花苞狀況。圖／紫藤咖啡園
2022花苞狀況。圖／紫藤咖啡園

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淡水 紫藤花 咖啡 花海

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