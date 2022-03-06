備戰2022米其林指南！美食之都「台南」巷口小吃邀全民來推薦

【旅奇傳媒/編輯部報導】2022年米其林美食指南版圖擴展至台南，台南市黃偉哲市長帶領市府團隊積極啟動一系列摘星行動。繼2021年底推出台南米其林占星嘉年華網路票選活動，鼓勵台南市各實力派美食選手報名參加網路評分票選並呼籲全台民眾共同參與評分占星。

為了因應米其林指南必比登推薦項目，同時期望推廣台南美食之餘不遺漏台南特色之一的巷口街邊美食，於3月初於同一網路活動接續推出針對台南小吃、小食等之「巷口推薦」活動，號召台南市民、全民接力上網登錄，推薦心目中讓本地人愛不釋口、觀光客驚豔的台南巷口街邊之小吃、小店，並可對喜愛之小吃店家賞星。

▲提到台南小吃，怎可錯過美味炒鱔魚。 圖：台南市政府觀光旅遊局 ／提供

在米其林指南中，除了星級餐廳名單外，米其林餐盤餐廳、必比登推薦的餐廳與小吃都會收錄其中。而台南的小吃不勝枚舉，來台南旅遊吃小吃是絕對不能遺漏的重要行程，台南市府團隊輔導業者備戰米其林，不分地區不分種類，希望透過整個活動，將台南大菜小吃皆向外推廣。

觀旅局局長郭貞慧表示，台南美食的多樣化眾所皆知，不是只有傳統台菜等大菜更有多不勝數的美味小點，台南之武聖、大東、花園三大夜市更是被許多旅遊達人推薦為必遊夜市，這樣的巷口街邊小店，是注入台南美食之都之多元化及乘載傳統之重要色彩，也可謂推廣台南美食絕對不能遺漏的重要一環，更是米其林指南必比登潛力軍。歡迎上網推薦心目中代表性的小吃店家或夜市小攤等，讓國內外的觀光客以及米其林的秘密客都能認識並有機會一探這些道地台南味！

▲3月25日前上台南米其林占星嘉年華活動官網進行推薦，就可抽大獎。 圖：台南市政府觀光旅遊局 ／提供

「巷口推薦」活動即日起至3月25日，只要至「台南米其林占星嘉年華」活動官網首頁最下方，點選「立即註冊推薦巷口小吃」，填入基本資料及簡易說明並上傳店家外觀照片，即可完成推薦，被推薦小吃店家將公佈於官網「巷口推薦」專欄接受全民賞星投票，每人可推薦一間以上店家，並且一日內可對不同店家投票賞星。

活動分別設置推薦獎及投票獎，台幣千元以上獎項及普獎規劃中，其中最大推薦獎為市值七千元之台南台糖長榮酒店豪華雙人房平日住宿券，獎項將於近日公布於活動官網，請大家把握機會，推薦者及投票民眾皆有機會獲獎。

【活動網址】https://tainanfood-carnival.com/

【影音分享專區】https://tainanfood-carnival.com/ch/recommendation/video

【台南美食典影音】https://www.facebook.com/tnyummy/videos

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