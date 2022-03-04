爸媽放空，小孩放風！ 北部精選「親子農場」一日遊 全家大小都滿意

台灣北部熱門的親子一日遊行程主要是待在公園草地野餐、親山親水的休閒園區、與動物近距離互動的生態農場牧場，畢竟難得接觸大自然環境，又能讓孩子放下 3C 手機，必須好好規劃一下，才能讓大小朋友都玩得不亦樂乎。

由 Funliday 根據網路人氣行程特別整理2022年北台灣親子農場一日遊程：

新北金山親子必玩景點 鹿羽松牧場｜不在日本奈良也能朝聖小鹿斑比

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除了在日本奈良，來到金山路羽松牧場的你，也能享受被一群鹿包圍你的感覺了！鹿羽松牧場主要分成三個近距離接觸園區，可以親自餵食梅花鹿、綿羊豬和羊駝，以及觀賞其他小動物、魚池或繡球花田等，除此之外，園內也規畫輕量緩坡，可達觀海平台眺望金山海岸線。

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新北五股親子必玩景點 準園生態農場｜餵食天竺鼠萌你一整天

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堪稱最靠近都會區的世外桃源，準園生態農場占地超過3千坪，可以從事許多活動，例如可愛動物區餵食天竺鼠、兔子和鵝，另外也能觀賞螢火蟲、公雞、鴨子和烏龜，更棒的是有一片大草皮野餐，孩子和狗狗都在草地奔跑或玩泡泡，園區也提供釣蝦、披薩 DIY 的體驗唷！

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桃園大溪親子必玩景點 富田香草休閒農場｜第一次知道草泥馬愛吃紅蘿蔔

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富田香草休閒農場超人氣動物明星就是草泥馬了，精壯活力十足的草泥馬除了會主動湧上覓食，甚至也大方讓人合照！無籠飼養的園區規畫，讓動物們得以自由散步，除此之外，富田農場也曾有多部偶像劇來取景，漫步在美麗花田、水晶教堂、城堡等浪漫造景之中，心滿意足的待上一整天！

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新竹香山親子必玩景點 愛家農場｜溜小孩最需要的大草坪和沙坑

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愛家農場主打親子景觀餐廳及可愛動物區，可愛動物區能夠觀賞孔雀開屏和成群結隊的山羊群，凡是預約用餐都可免費停車和入園遊玩，其中最受青睞的便是超大草地、投幣式小火車、沙坑遊戲區，在藍天下奔馳的孩子們，玩累了記得回到餐廳享受美食。

※愛家農場免收入場費，僅憑預約用餐即可入園遊玩

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苗栗頭屋親子必玩景點 橙香森林｜夢幻柑橘隧道採果好讚

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原來苗栗不只可以採草莓！走吧！一起到柑橘莊園採橘子去！明德水庫一隅的橙香森林，山坡結實纍纍柑橘果樹，打造成一條浪漫又療癒的橙香隧道！園區也規劃許多童趣造景的拍照區、大草原和唯美玻璃屋，登上莊園最高處，還可飽覽整座森林美景喔！

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宜蘭三星親子必玩景點 張美阿嬤農場｜水豚君我們來了

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避開尖峰時段，來到宜蘭三星張美阿嬤農場，享受近距離看水豚君的日常泡澡、散步、討食模樣，園區更有台灣少見的黑綿羊（瓦萊黑鼻羊）、安哥拉兔和袋鼠，實在是太吸引人！跟動物玩耍過後，還可以來到日式庭院下散步，或預約報名手作DIY體驗，如三色芋圓、竹筒飯、手洗愛玉、蔥油餅、時蔬披薩等。

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