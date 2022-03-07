2022東海岸運動觀光活動 自行車賽、馬拉松、三鐵接力登場

【旅奇傳媒/編輯部報導】交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處（以下稱東管處）「2022東海岸運動觀光系列活動」將陸續登場，包含全年性「馬到成功168自行車遊程」，以及即將於5月1日(星期日)舉辦之「長濱雙浪金剛馬拉松」、6月12日(星期日)辦理之「秀姑巒溪泛舟鐵人三項活動」。

▲此次活動邀請台灣史上首位在20歲贏得國內外鐵人賽共100個金牌的三鐵選手，也是2018年秀姑巒溪國際泛舟鐵人三項的男子組冠軍-張家豪代言。 圖：東部海岸國家風景區管理處／提供

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處林維玲處長表示，疫情終於趨緩，現在正是出遊的好時機，無論三月開始的馬到成功自行車活動、五月長濱雙浪金剛馬拉松、六月秀姑巒溪泛舟鐵人三項比賽，東海岸已經準備好迎接這波觀光熱潮，歡迎大家安心出遊；臺東縣長濱鄉公所潘淑芳鄉長則表示，今年的選手之夜將會改成自助式，因為名額有限，要搶要快！歡迎民眾一起來長濱鄉大啖長濱米，欣賞稻浪和海浪交織的天然風光；秀姑巒溪泛舟商業同業公會邱弘光理事長表示，今年是泛舟鐵人三項第十三屆賽事，希望參賽人數能夠再創新高，歡迎各位一同來體驗泛舟的刺激趣味。

馬到成功168 電動輔助自行車帶你慢騎台11

東管處自2021年起與旅行社合作推出之「馬到成功168自行車遊程」，從台東市「馬」亨亨大道至「成功」鎮，來回約168公里，迄今已超過1,500人次參與。遊程最大特色是利用電動輔助自行車，並在導覽兼領騎人員的帶領下，遊客可慢速輕鬆騎乘在台11線，享受海風吹拂及山海美景。遊程整合東海岸沿線上的食、宿、遊、購、行，並結合運動、藝術、生態、小鎮、部落觀光等特色，讓遊客能深度體驗東海岸的慢活。

另搭配交通部觀光局推出之「Go Bike TAIWAN玩騎認證」活動，東管處將於3月26日辦理東海岸路線玩騎認證活動，邀請民眾一起完成此條路線軌跡圖，本活動提供免費電動輔助自行車、輕食午餐及補給品給參與騎乘的民眾，完成後除能獲得東海岸路線玩騎認證勳章一枚，還有東管處精心準備的台11限量伴手禮，活動報名即日起至3月23日止，歡迎大家一騎踏出去。

第七屆金剛馬拉松 稻浪海浪雙浪伴跑

迎著日出，奔馳在稻浪及太平洋海浪中一直是長濱雙浪金剛馬拉松最大的特色。今年金剛馬將於5月1日早上4點50分，於台東縣長濱鄉長濱國小出發，賽制包含全馬組42.195KM、半馬組21KM、樂活組7.5KM，跑者可恣意享受金剛大道及太平洋的遼闊景緻。

由鄉內各部落居民組成的熱情特色啦啦隊，卯足全力在路口、跑道沿線，為跑者加油打氣；另令跑友稱許的配速員今年也將持續配置，讓跑友可適時調解步速達成個人目標。 往年台東縣長濱鄉公所於活動前一晚舉辦的「來長濱吃辦桌」，前2年因疫情關係取消辦理，今年也將強勢回歸，並配合疫情改以Buffet形式，讓選手們透過這次活動，享受在地的美食饗宴，詳細資訊請密切注意後續活動辦法。

第十三屆泛舟鐵人三項 今年再次出發

因為疫情已連續兩年取消之「秀姑巒溪泛舟鐵人三項競賽」，今年將於6月12日早上6點30分於花蓮秀姑巒溪遊客中心出發。此項為全國獨一無二不會游泳的選手也可參與的三鐵賽事，是由泛舟、路跑、單車三項運動組成的挑戰。

活動賽事分為鐵人三項組（泛舟＋路跑＋自行車）、鐵人兩項組（泛舟＋路跑）以及鐵三角接力組（2-3人接力完成），參賽者將依序進行泛舟11公里、路跑12.6公里及自行車44公里，合計總長共67.6公里，沿途經過花蓮瑞港公路、長虹橋及台東長濱鄉金剛大道等著名景點。另為提升參加選手便利性，今年賽事將提供單車租借服務，可於報名時加購，前一日報到即可協助交車。

環保減塑 防疫優先

達環境友善，今年二場賽事將原本免費提供給選手的紀念衫改為免費提供印有賽事Logo的環保手杯，除了有紀念價值外亦可重複使用；紀念衫將增加設計感並由選手報名時加購，讓選手在平日亦能穿著，增添實用性，減少紀念衫一次性穿著的浪費。

今年亦與Doweing app合作，只要下載加入群組，親友團就可以即時掌握選手位置，隨時為選手加油打氣；另外為解決活動住宿及交通問題，活動網站特別整理出周邊合法旅宿資訊，方便選手查詢；在交通方面，除提供台北、高雄、玉里、台東及花蓮來回接駁服務，亦提供加購團體火車票的協助，有需求的選手可於活動粉絲頁登記或報名網站購買。此外與旅遊業者合作，即將推出賽事專屬遊程活動，讓跑者及親友們在比賽前可以輕鬆順遊花東。

長濱雙浪金剛馬拉松報名至4月1日截止，秀姑巒溪泛舟鐵人三項報名至5月6日，歡迎各界好手與民眾把握時間踴躍揪團報名參加。

活動詳情及報名請上活動官網：http://eastcoast-sport.ncom.tw/

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