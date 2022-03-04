2022粉紅超跑將啟程！ 「白沙屯媽祖遶境」進香時程一覽，香燈腳注意囉520出發

被譽為「最有個性媽祖」的白沙屯媽祖，2022年進香時間出爐，5/20出發非常好記，就是媽祖婆520我愛您！

白沙屯媽祖乘坐「粉紅超跑」之飛速小轎，出發後沒有人能預測媽祖想往哪裡走，隨時會指示大轉彎、涉水渡溪、停駕民宅或商店、學校等，而跟著媽祖一起趕路的香燈腳（又稱香丁腳）在長途路程中互相照顧幫忙，能感受滿滿人情味。

2022年徒步進香全程共計8天7夜，去程2天半內「急行軍」趕路到北港，有意報名的香燈腳可要好好鍛練體力啦！不過，想參與的民眾也可以中途加入，隨時離開，有心意最重要。

白沙屯媽祖進香時程

放頭旗：農曆4/17子時（國曆5/16，週一）晚上23:00

登轎：農曆4/20丑時（國曆5/20，週五）深夜01:15

出發：農曆4/20丑時（國曆5/20，週五）深夜02:15

到北港：農曆4/22（國曆5/22，週日）約中午11點抵達北港北辰派出所

進火：農曆4/23子時（國曆5/23，週一），晚上00:15

回宮：農曆4/27申時（國曆5/27，週五），下午15:05

開爐：農曆5/9丑時（國曆6/7，週二），深夜01:20

出發、到北港、回宮是最熱鬧的三個重要時刻，你也可以守在這些地方迎媽祖！

白沙屯媽祖 GPS 即時定位→https://gps.godmaps.tw/

如何當一名香燈腳？

民眾隨時都可加入隊伍及離開，但只有向廟方報名進香的信眾才是「香燈腳」，只要在報名期間每天上午8點到下午6點，到苗栗拱天宮填妥報名表、繳進香公費700元、領取相關進香物品（衣服、帽子、臂章）就完成了。

自行開車參加進香的話，建議掛車輛用進香紅布條識別，一條100元。

騎機車、單車、三輪車、手推車等車輛建議掛三角黃色車旗識別，一支50元。

報名時間：尚待公布

成為香燈腳，廟方才會把名字書寫入疏文中稟報聖母護佑吉祥。要注意的是，700元公費不包含個人的餐飲住宿相關費用，進香期間要自行打理飲食與住宿喔！

8天7夜，怎麼走得完啊？

放心放心，可報名2,100元的專用遊覽車，前7天時間裡（直到第7天下午媽祖回抵通霄鎮通灣里為止）遊覽車會全程跟隨，車上有個專屬座位能休息、放行李，每日住宿地點也可委託司機代為尋找，可能不會是豪華舒適的房間，但至少能安心入睡。

自己和親友揪團滿40人報名也可包遊覽車，拱天宮會開設團體報名窗口服務。

當白沙屯媽祖來到北港朝天宮，也是全程最熱鬧的一天；攝影／哈米貓

遊覽車額滿了怎麼辦？

基本上就是靠你虔誠的雙腳！但是進香之路有許多熱情的民眾和香燈腳，他們開車或騎車跟隨，也很願意載路上鐵腿的信眾們一程。還有，要是遇到了遊覽車，也可以跟司機說一聲，上去休息一下。不過要是座位主人回來了，記得歸還囉～

進香隊伍中也有盥洗車，洗澡不是問題。沿途民眾準備許多食物飲料，也不怕肚子餓。

考慮防疫問題、怕體力不支的人，就不妨留在家裡，用手機來參與這場盛宴吧！全程線上直播→ 點此

【相關資訊】

白沙屯拱天宮地址：苗栗縣通霄鎮白東里8號

服務台電話：037-792058

香客大樓電話：037-791472

網站：www.baishatun.com.tw

Editor／Sasa

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