從「鳴日廚房」看見臺灣設計力 邱柏文解析時尚設計美學

自從臺鐵發佈「鳴日號」與雄獅旅遊、晶華酒店集團合作媲美「米其林等級餐車」—「鳴日廚房」,預計3月試營運後,就引起各界高度期待,台灣有史以來首個觀光火車附屬「星級餐車」,持續邀請以「鳴日號」奪得2020日本設計大獎(Good Design Award)的柏成設計操刀,時尚靜謐的低調奢華美學風格讓人驚艷,為臺鐵美學復興再寫下新頁,《欣傳媒》專訪柏成設計及OUT Scholarship創辦人邱柏文(Johnny Chiu)現身說法,解析其美學理念與幕後創作故事。

設計師邱柏文以台灣元素打造「鳴日廚房」;圖片/劉柏君Louis Liu攝影

用台灣設計打造觀光火車才有意義!要做國外找不到的餐車

「台灣的設計都做得到,用台灣的設計打造台灣的觀光火車更有意義!」邱柏文指出,「鳴日號」2.0版的「鳴日廚房」如果運用國外的設計,整體設計將會變成國外的思想,因此他期待運用台灣的元素、台灣的設計,講台灣的故事,描繪屬於台灣的色彩。

「我們就是要打造一台在國外找不到的餐車。」國外的觀光火車發展歷史悠久,放眼全世界,有過許多知名的豪華列車餐車成為傳奇,但是像台灣「鳴日號」如此設計風格絕無僅有,真正把餐廳搬上了火車,邱柏文自豪地說,設計團隊找了許多國外餐車做參考,但目的是為了超越它們。

2.0版的「鳴日廚房」才真正實現邱柏文的台灣火車設計之夢;圖片/劉柏君Louis Liu攝影

2.0版「鳴日廚房」全面整合設計風格「鳴日號」設計美學再次升級

「鳴日號」1.0版的成功,打響臺鐵美學復興及柏成設計的名號,但2.0版的「鳴日廚房」才真正實現邱柏文的台灣火車設計之夢。「鳴日號」1.0版的車廂座椅,臺鐵已經購買,同時考慮時間與預算,因此採用,2.0版「鳴日廚房」,包括座椅、廁所、音響等全面整合設計風格,可謂「鳴日號」的再次升級。

邱柏文特別發明鐵製的裝置藝術燈,特殊材質可以任意揉塑,每一盞都獨一無二;圖片/劉柏君Louis Liu攝影

西方當代風格+台灣元素交融東西方語彙設計美學

踏入「鳴日廚房」餐廳,宛如遁入另一個時空,在幽暗靜謐中,讓人可以專注在美食與用餐氛圍,乍看很西方當代風格,但細究竹子、木頭、石頭等運用在1.0版的台灣元素依然存在,呼應鐵道主題,邱柏文特別發明鐵製的裝置藝術燈,特殊材質可以任意揉塑,每一盞都獨一無二,演繹交融東西方語彙的設計美學與藝術風格。

「鳴日廚房」餐廳囊括傳統的兩人桌、四人桌,以及創新的吧檯桌、時尚感的圓桌;圖片/劉柏君Louis Liu攝影

餐桌設計多種型制提供交誼、社交、商務不同功能

「鳴日號」2.0的「鳴日廚房」包含一個穿越廚房、一節26人餐廳車廂、一節28人餐廳車廂。54人座的餐廳,囊括傳統的兩人桌、四人桌,以及創新的吧檯桌、時尚感的圓桌,不管是家庭聚會、商務聚餐,或品酒會都可以找到適合的桌制,便於凝聚感情、社交、商務等不同功能。竹編的座椅,特地邀請竹編工藝師創作,把傳統台灣意象結合西方時尚,成就獨創的精緻餐椅;以穿透式玻璃櫃取代隔間,凸顯精選餐酒,用物件設計創造空間感。

邱柏文研究過光線對食物的影響,經過無數測試,完成怎麼拍都美的餐廳設計;圖片/劉柏君Louis Liu攝影

「當其他的東西都暗下來之後,餐食亮起來,盤子呈現食物,可以帶出更深沉的感覺,拍照起來特別漂亮。」邱柏文說明,他以過去曾設計過許多餐廳所累積的經驗,研究過光線對食物的影響,經過無數測試,完成怎麼拍都美的餐廳設計。

「鳴日廚房」設定為高檔餐廳,其餐盤、酒杯數量多,如何透過設計安置也是一大挑戰,;圖片/劉柏君Louis Liu攝影

把廚房搬上火車不簡單解決電力、用火、水等難題

把廚房搬上火車不是一件簡單的事,「鳴日廚房」面臨的挑戰有哪些?邱柏文表示,廚房需求電力、用火、水都是問題,並需求很大的電量,這些都花費許多時間與心力去克服困難。此外「鳴日廚房」設定為高檔餐廳,其餐盤、酒杯數量多,如何透過設計安置也是一大挑戰,同時如何沿用「鳴日號」1.0版的元素,讓「鳴日號」2.0可以融合,也費盡心思。

臺鐵「鳴日號」媲美「米其林等級餐車」—「鳴日廚房」,低調奢華美學風格讓人驚艷;圖片/方雯玲攝影

每個細節計算精準讓乘客感覺舒服、空曠

「每個細節都要計算得很精準。」把餐廳搬上火車是一大創新,邱柏文表示,餐廳的椅子可以移動,所以進出很方便。但火車上的椅子不能動,要鎖在地上,但他們要讓它看起來不像鎖在地上,仍擁有舒適、空曠的感覺,且讓人家進出舒服,例如吧台的設計就是很大的挑戰,吧檯要放中間,兩邊的動線其實需要透過不斷的試驗,要人坐得舒服,包括腳怎麼跨、手吃飯時的高度,都要考量,因此經過精密計算和測試。

「鳴日廚房」設計創舉,當火車轉進隧道就變成黑色鏡子,刻記時尚餐廳的印象;圖片/劉柏君Louis Liu攝影

除了好吃,還要好看讓車子移動時與周遭景物搭配

「除了好吃,還要好看。」邱柏文指出,火車設計最難的是因為有些地方是不動的,但在車子移動時要如何和旁邊環境連結在一起,是個挑戰,因此「鳴日廚房」的設計創舉,包括將光線的變化與周遭景物搭配,甚至映襯食物,大片的窗戶,除了便於賞景,還考量當在外面有陽光灑進來時,可以將美食、紅白酒透過光線折射,更顯美味,轉進隧道後就變成黑色鏡子,刻記時尚餐廳的印象。

「鳴日廚房」在洗手間裡可以找到禪意;圖片/劉柏君Louis Liu攝影

「鳴日廚房」大膽地發揮創意讓上洗手間也很幸福

邱柏文期許「鳴日廚房」做出台灣元素的國際車廂,達到國際級餐廳的感覺;圖片/劉柏君Louis Liu攝影

做出台灣元素的國際車廂達到國際級餐廳的感覺

「做出台灣元素的國際車廂,達到國際級餐廳的感覺」是邱柏文對「鳴日廚房」的期許,他鍾愛德國的ICE列車,原因是其並不是先有車殼再考慮如何把物件塞進車廂裡,而是整合並一體式規劃,顯然他在「鳴日廚房」也做出同樣水準的傑作。原來就是整合建築與室內設計、工業設計的背景,在「鳴日廚房」也一次整合到位。

柏成設計及 OUT Scholarship 創辦人邱柏文 Johnny Chiu;圖片/方雯玲攝影

邱柏文 Johnny Chiu

柏成設計和OUT Scholarship創辦人,以新穎的觀點和用理念推動的作品而受到肯定。他是首位獲得WAF(World Architecture Festival)/ INSIDE 世界室內設計獎,年度大獎的台灣設計師,他的其他榮譽包括五項TID台灣室內設計大獎金獎,和德國紅點傳達設計獎Best of the Best。

他具吸引力和不因循守舊的設計作品,使他成為定義亞洲設計的一個關鍵人物,並經常受邀擔任設計比賽的評審團之一譬如美國國際室內設計大賽和台灣金點設計獎等。他也經常在許多大學演講,包括著名的倫敦皇家藝術學院。

近期他的成就包括不只是圖書館、北美館藝術商店,以及攻讀皇家墨爾本理工大學的建築博士學位。

柏成設計 JC Architecture

柏成設計至今累積完成大量建築與室內設計案涵蓋住宅、商業空間、公共建築、飯店、物流倉儲、展覽空間、墓園、工業及珠寶設計等,並導入 brand vision 的思維,為每個設計提供全方位的創意規劃。合作對象遍及不同國家與產業,並屢獲許多設計與競圖獎項如美國 The Best of year awards、美國 AAP、日本Good Design、中國 I-ding 艾鼎獎、台灣金點設計獎、台灣室內設計大獎、德國紅點、日本 JCD、金炬獎、國家卓越建設獎、中華建築金石獎、台北大學圖資大樓競圖首獎等。承襲校園 studio think tank 的概念,柏成設計重視研究過程與實驗精神,並集結對世界充滿幻想、熱情及幽默感的夥伴,致力於國際化的思考與跨領域的結合,期待將設計帶入生活的每一個角落。

