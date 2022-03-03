最寵愛「妳」！ 板橋凱撒飯店3月女生吃到飽「全桌打折」 入住可享免費美甲+塔羅占卜+無邊際泳池美拍

迎接3月8日「國際婦女節」，板橋凱撒飯店推出「女王養成記住房專案」，入住每晚2799元起，享活力自助早餐買一送一、隔日延遲退房及女王專用旅行組等禮遇，3月期間的每週三還有Ladys Day女性房客專屬免費美甲光療或塔羅牌占卜體驗；飯店朋派自助餐更推出有『妳』真好 寵愛女王月活動，只要「女性用餐」同桌皆享8折再加贈啤酒乙瓶。板橋凱撒飯店寵愛女生超好康，快通知身邊女性朋友一起享受假期！

板橋凱撒朋派自助餐3/1~3/31推出「有『妳』真好 寵愛女王月」活動，凡女性至朋派自助餐用餐即可享當桌8折優惠，並加贈同桌每位成人台虎精釀啤酒乙瓶，同時朋派自助餐專為女性設計的系列料理也同步登場，共規畫５大美食區，包含「開胃菜與沙拉冷檯區」有米形麵沙拉、泰式海鮮沙拉、明太子山藥、自製口袋餅等多道輕食料理；「精選熟食熱鍋區」有照燒秋刀魚、燒烤豬頸肉、肉骨茶、印度紅綠咖哩佐烤餅和黃金櫻花蝦燉飯等異國好料；「現做熱食區」則提供茄汁紅酒燉牛肉、香煎玉米雞胸、香煎鱸魚菲力等義式主餐，每位用餐限點一份。平日週一至週五午餐每位880元、晚餐每位980元，假日午晚餐每位1,080元（以上價格須另加10%）。

有『妳』真好 寵愛女王月，專為女性設計的料理有5大美食區。圖／板橋凱撒大飯店提供

朋派自助餐推出「有妳真好寵愛女王月」好康活動。圖／板橋凱撒大飯店提供

「女王養成記」住房專案，3/7-4/30每晚2799元起可選擇五種不同房型入住，享受寬敞舒適的休憩空間，房內皆有大理石絕美浴室、沙發區窗景等拍照打卡點，為養成女王精緻滑嫩的皮膚，每房皆贈送Clarins克蘭詩旅行組提供從頭到腳的美膚保養；隔日再享飯店自助早餐買一送一優惠，以及延遲退房一小時，讓妳擁有充裕的時間放鬆充電。

「女王養成記」專案可選擇５種不同房型入住。圖／板橋凱撒大飯店提供

同時為女性房客提供客製化服務，特別將3月份的每周三定義為Ladys Day，輪流安排美甲光療體驗或塔羅牌占卜活動，凡預訂「女王養成記」住房專案，每房即可免費預約體驗活動乙次。美甲光療以時下最純淨無暇的單色凝膠服務為主，挑選個人喜愛的命定色彩；塔羅牌占卜則是邀請專業占卜師暨專欄作家「小海布魯克」，透過神秘塔羅牌了解女王們最近生活上、無論是愛情、工作或健康等面對的問題。隔日趁著退房前再到飯店32樓新北唯一高空無邊際露天泳池瞭望美麗都市景觀，或是繽紛花牆、池畔搖籃椅拍下無數女王旅行絕美照，記錄屬於自己最美時刻！

板橋凱撒32樓高空無邊際泳池是網美必拍泳池。圖／板橋凱撒大飯店提供

專業占卜師「小海布魯克」免費服務塔羅占卜。圖／板橋凱撒大飯店提供

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