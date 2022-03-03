國旅券倒數加碼優惠！ 全台7大主題遊樂園「千元大享包」 門票特價、住宿送一晚、抽百萬現金

你中籤的國旅券已經使用了嗎？交通部觀光局推出的國旅券的使用期限，到今年4月30日為止，目前疫情趨穏定，民眾出遊意願日增，為了吸引民眾儘早使用國旅券，觀光相關業者也加碼推出多項的優惠活動來吸引遊客。其中主題樂園推出的優惠最吸引人眼球，針對國旅券規劃「千元大享包」套票、百萬現金抽獎活動，許多業者延期優惠或倒數衝刺推出加碼優惠活動，包括門票特價、住宿多送一晚、隔日免費入園等，一張國旅券全家就可以暢玩遊樂園，對許多親子旅客來說，真是省荷包、樂翻天！

國旅券截止倒數，主題樂園推出「千元大享包」套票、百萬現金抽獎活動；圖片／欣傳媒資料

主題樂園推出「千元大享包」套票、百萬現金抽獎

全國14家主題樂園業者針對國旅券規劃「千元大享包」套票，其中有包括折抵平日住宿1晚或多人同遊主題樂園等不同的優惠活動。此外，到觀光遊樂園遊玩也有機會參與百萬現金抽獎活動，即日起至4月30日，只要到全國20家主題樂園購票入園之自由行旅客，無論是使用振興五倍券、國旅券或現金等支付方式消費，均有機會抽到最大獎100萬元現金，搭配加碼5次抽獎，共有超過1,800項總價值超過100萬元之飯店住宿券或主題樂園門票獎項。

小叮噹科學主題樂園 四人同行門票優惠價1,000元

小叮噹科學主題樂園推出四人同行門票優惠；圖片／欣傳媒資料

即日起至4/30(六)止，於活動期間，至樂園現場售票口使用國旅券購買門票，享四人同行門票優惠價$1,000元(原價$2000元)。並推出國旅券 | 平日住宿專案，平日住宿再送一晚。

小人國主題樂園 用國旅券門票2張+200餐飲券

小人國主題樂園推出使用國旅券、享歡樂Double；圖片／欣傳媒資料

2022/3/1～4/30 推出使用國旅券、享歡樂Double，使用國旅券不分票種門票2張，嗨玩一整天，再加送200元餐飲商品券。

遠雄海洋公園 五倍券買一送一再加一

遠雄海洋公園推出國旅券購票優惠，再加碼送隔日免費入園；圖片／欣傳媒資料

推出振興加碼玩夠夠，五倍券買一送一再加一，國旅券直接下殺28折，即日起至2022/4/30，持紙本五倍券於園區現場臨櫃購買890元全票，加送100元餐飲商品抵用券一張。另外再加碼送隔日免費入園(需於海洋村客服中心登記*享隔日入園)。國旅券2人同行優惠價，即日起4/30，持數位國旅券於園區現場購票可享2人同行(不限身份別)1000元優惠價，另外再加碼送隔日免費入園。

義大遊樂世界 國旅券享1張全票加1張學童票

義大遊樂世界推出數位國旅券好康再加一；圖片／欣傳媒資料

即日起至2022/4/30 ，推出「挺國旅義起來」，凡使用1000元數位國旅優惠券享1張全票加1張學童票，好康再加一，加價300元，可將原學童票升級為｢全票｣。

杉林溪森林生態渡假園區 1張國旅券住宿1晚主題會館

杉林溪森林生態渡假園區持1張國旅券可住宿1晚杉林溪主題會館；圖片／欣傳媒資料

即日起至3/15，推出3月份 主題會館【國旅券專用】專案，持1張國旅券可住宿1晚杉林溪主題會館，門票、停車費、早餐需另外購買。

劍湖山世界 3人狂歡1000元暢玩

劍湖山世界，國旅券3人狂歡1000元暢玩，不分大小朋友；圖片／欣傳媒資料

即日起至2022/4/30 ，來劍湖山用國旅券，3人狂歡1000元暢玩，不分大小朋友。本活動須全額使用國旅券方享優惠，三人須同時入園，不得與其他優惠併用。

野柳海洋世界 國旅券消費可獲得回饋金券

柳海洋世界，使用國旅券消費可獲得回饋金券；圖片／欣傳媒資料

即日起至2022/4/30 ，園區使用五倍券、國旅券、新北加倍券、好食券，進行任一消費，可獲得不同面額回饋金券。

優惠資訊及國旅券相關消息可於國旅券抵用平台 「國旅券好康再加碼活動專區」及觀光局行政資訊網「國旅券專區」查詢，民眾如有相關問題亦可撥打免付費服務專線0800-211734洽詢。

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撰 文／方雯玲 Wenling Fang

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