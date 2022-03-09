瑜珈初學者必懂三件事　教室選擇、課程認識、課前準備懶人包

在今年年初橘小編開始每週都到景美捷運站附近瑜珈教室報到，持續練習近半年的時間，想將在瑜珈課堂上獲得的心得和收穫分享給大家，如果你剛好也正想開始接觸瑜珈，那請一定要繼續往下看，橘小編將用最簡單易懂的文字，將初學者必須要知道的「如何選擇瑜珈教室？」、「如何選擇瑜珈課程？」和「上瑜珈課前該準備什麼？」一次說給你聽，基本上看完就可以直接開始你的瑜珈人生囉！

如何選擇瑜珈教室？

在介紹瑜珈課程前，想先跟大家說說相對容易選擇的瑜珈教室，大致上可分成兩種「小班制」、「大班制」：

小班制

優點：和老師互動高、同學穩定共同練習成長

缺點：沒有衛浴、課程時間有限、補課不彈性

雖然小班制的課程較不彈性，但也因此每堂課對於老師和同學都格外珍貴，所以在課程的編排和老師本身想傳達給同學的感受，都是很值得去了解的，除此之外橘小編認為小班制最大的好處就是同學人數少，這樣來一來老師能更專注在每一個同學，無論是體式調整或是，適合想打好瑜珈基礎的初學者。（PS:橘編現在上的就是屬於6人小班制/ 橘子貓瑜珈-文山館 )

圖片來源：橘子貓瑜珈

大班制

優點：多樣化課程、上課熱鬧、能認識很多瑜珈同學

缺點：老師一對多、熱門時段課難搶、練習空間壓縮

這裡說的大班制其實就是一般常見的大型連鎖瑜珈會館，20人以上屬於中型教室，再多還有至40、50人的大型教室，通常都使用繳會費的方式，課程的調動和內容較多元且彈性，加上還有其他館內設施可以使用，甚至是可以至分店進行上課，適合已經有瑜珈底子且需要離家或公司近的忙碌上班族。

另外推薦一種更加彈性的上課制度「一對一私人課程」

除了以上制式的瑜珈課程，如果有特殊的課程需求，像是學習個人進階技巧或想要有更彈性的時間配置，非常推薦一對一瑜珈課程。在寬敞的親空間裡由專業的瑜珈老師一對一教學，初學者不再有壓力擔心跟不上其他學員，瑜珈老手也能和老師互相切磋學習更多瑜珈技巧。一對一課程除了空間和時間上的享受，最重要的是上課前老師會針對你的個人體質和身體條件去設計專屬的瑜珈課程，保證讓你每堂課都能夠收穫滿滿的回家。 圖片來源：橘子貓瑜珈 圖片來源：橘子貓瑜珈 瑜珈老師-尼可

如何選擇瑜珈課程？

相信很多瑜珈新手在準備要投入瑜珈前都會在這個步驟卡關，甚至是停滯不前，「什麼樣的瑜珈課程最適合我？」因為無論是地上瑜珈還是空中瑜珈都有分非常多派別，像是火箭（Rocket Yoga）、寰宇瑜伽（UNIVERSAL YOGA）、哈達瑜珈（Hatha Yoga）、艾揚格瑜珈（Iyengar Yoga）、八肢瑜珈（Ashtanga）等，除此之外還能細分至舒緩拉筋類、核心練習類等各種形式的瑜珈。

五花八門的瑜珈課程，橘小編簡單幫大家將幾種常見且熱門的瑜珈課程分為「動態」和「靜態」

如果無法每種瑜珈課程都體驗，一開始可以根據自身需求去篩選也是一種選擇的方法唷 !

靜態類

基礎瑜珈 Basic Yoga

輔具瑜珈 Restorative Yoga

哈達瑜珈 Hatha Yoga

陰瑜珈 Yin Yoga

艾揚格瑜珈 Iyengar Yoga

難度：★

適合：一般大眾、瑜珈初學者。

說明：重視體式和筋骨的伸展

讓身體和心理都能達到全然的放鬆。

動態類

阿斯坦加 Ashtanga Yoga

流動瑜珈 Flow Yoga

熱瑜珈 Bikram Yoga

火箭瑜珈 Rocket yoga

難度：★★★

適合：有瑜珈經驗1-3年以上的人。

說明：較高強度的瑜珈，需要更高的靈 活性、耐力及力量。

上瑜珈課前該準備什麼？

選好了瑜珈教室、瞭解了瑜珈課程之後，接下來準備迎接你的第一堂課，上課前，有三樣課堂上可能會用到的用品你一定要知道（因為有些教室會需要學生自備)，以下不介紹任何牌子，只教你怎麼挑選最適合你的瑜珈用品。

瑜珈墊 Yoga mat

市面上的瑜珈墊百百種要怎麼挑適合自己的？光是材質就有分PVC（聚氯乙烯）、TPE（熱塑性彈性體）和天然橡膠等，但以初學者來說可以先以「厚度」來塞選，因基礎課程中體式多以坐姿或跪姿為主，建議選擇厚度6-8mm以上的瑜珈墊，保有舒適度的同時還能減緩膝蓋和關節的不適。

圖片來源：橘子貓瑜珈

瑜珈磚/瑜珈帶 Yoga block/Yoga belt

除了瑜珈墊為必備用品，瑜珈還有很多輔助用品，其中最常見的就是瑜珈磚，也是橘小編在課堂上最常用的，因為柔軟度比較差，在做一些伸展的體式時會比較不穩，就能透過瑜珈磚長、寬、高三種不同高度來輔助並維持穩定度。除了瑜珈磚，對於伸展拉筋的輔助上也會有人選擇瑜珈帶。

圖片來源：橘子貓瑜珈

瑜珈服裝 Yoga Clothes

除了瑜珈用品，瑜珈服裝更是會讓你看到眼花撩亂，但選擇瑜珈服裝最重要的就是「舒適」，上半身可以選擇合身且排汗的短袖或背心，下半身則可以選擇沒有拉鍊的長褲或短款，也有很多人會選擇彈性很好的緊身褲，另外建議女孩兒可以穿支撐度與包覆性佳的運動內衣，練習起來為更舒適。

橘貓貼心建議

希望橘小編的統整能幫助到正想要開始練習瑜珈的你，以上三件事其實有一點沒有講到但也很重要的就是「師資」，雖然可能只是短暫的體驗課程，但是跟對老師能夠讓你真正認識瑜珈，甚至帶給你不同的能量，所以最後建議大家可以多方嘗試用心感受，才能找到最適合你的瑜珈方式。

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尼可老師PODCAST瑜珈故事分享: 點我試聽

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