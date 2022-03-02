32萬盆「紫色花海」降臨古亭河濱公園　還有超浪漫「婚紗」裝置藝術可打卡美拍

時序來到了春天，春意盎然的台灣也可以看到各地花海逐漸綻放。而這回超過30萬盆的紫色花海降臨在「古亭河濱公園」，超適合親子或情侶來場浪漫美拍的走春體驗。

圖／IG網友Melody Hsu授權

2021年的古亭花海只有13萬盆，今年更勝一籌，一次佈滿32萬盆，尤其主辦單位台北市水利處更表示，今年花海面積約為24座籃球場大小，佔定超過10,0397平方公尺，快揪團享受忙碌都市外的閒暇與春意。

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而此次古亭河濱花海多以紫色的花種為主，包含薰衣草、一串紅與香堇菜，其他還有當季粉色花種如金魚草及矮牽牛裝飾，不僅如此，還有多處拱形花框可以打卡美拍，不論俯瞰、近拍或是搭配花海拍都非常好看，沿路賞花還有應景白色情人節的「婚紗」裝置藝術，像是愛心拱門、SWEET-KISS及金色樂隊等，非常浪漫。

圖／IG網友Melody Hsu授權

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古亭河濱公園也鄰近公館商圈與師大商圈，有美食集散地的師大夜市、充滿文藝氣息的紀州庵文學森林及寶藏巖國際藝術村等，水利處也特別表示三月花期是最盛開的時分，非常適合與大小朋友規劃一日遊或半日遊喔。更多詳情可至台北市水利處官網查詢。

臺北市古亭河濱公園

地點：GOOGLE地圖搜尋「古亭河濱公園籃球場」 即可。

交通：松山新店線「公館站」4號出口出站，從「羅斯福路四段24巷」右轉「汀洲路3段」後再左轉進「思源街」，沿「思源街」往「永福橋」方向步行約10分鐘，從「永福橋下越堤階梯」進入古亭河濱公園，走下越堤階梯後右轉，可見古亭河濱花海。

圖／IG網友brenda__ou授權

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