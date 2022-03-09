新北首座絕美「全民美術館」7月完工！占地2.5公頃、8層樓高　還有藝術街坊

新北人蠢蠢欲動衝新景點！斥資21億打造的「新北市立美術館」致力成為「全民美術館」，分為美術館、兒童美術館及藝術街坊三大區域，主體工程預計7月完工，完成內部整修後預計最快明（2023）年即可參觀首展，代表屆時即可造訪這處文青、藝術、知性及親子要素的最新據點。

新北市立美術館完工外觀模擬圖。圖／新北市政府官網 新北市立美術館完工外觀模擬圖。圖／新北美術館建築模型動畫

占地2.5公頃的最新「新北市立美術館」，建築本體外觀以垂直線條設計，展現「蘆葦叢中的現代美術館」，搭配大面積綠地空間，呈現出城市綠洲的意境氛圍。而美術館高達8樓、地下3層，室內面積約9800坪，挑高11米、高度約3.5樓的穿透性設計大大減弱刻板印象的封閉感，彷彿在夢幻級公園享受閱讀體驗。未來展覽也將集中於一樓及地下一樓的藝術街坊，首展目標預計以當代藝術方式，帶出新北市藝術發展整體脈絡。

建築內部模擬示意圖。圖／新北美術館建築模型動畫

值得一提的是，這座新北第一座公立美術館位於國三高速公路旁，預計今年7月完工、力拚2023年開幕。正在施工的捷運三鶯線將積極配合美術館的啟用通車，未來民眾可從鶯歌市區及鶯歌車站，利用捷運連通道到達捷運車站，直通新北美術館或三鶯藝術村，北部藝術觀光地標即將誕生。

三鶯線鶯歌車站模擬示意圖。圖／新北市政府官網

地點：新北市鶯歌區館前路300號

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