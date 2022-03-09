懶人露營爽爽玩！　中南部超夯「熱門露營車住宿」推薦，一卡皮箱就能入住

近年來露營風氣興盛，各式露營行程都變得熱門起來。其中，能輕鬆玩、舒適住的露營車住宿更是非常受到歡迎的露營方式。今天，我們就來介紹中南部幾處優質的露營車住宿，想體驗露營車或正在找露營車住宿景點的你可千萬別錯過，快來看看有沒有喜歡的景點，準備來趟露營車之旅吧！

苗栗露營車住宿｜明德水庫－魯冰花農莊

圖片來源/明德水庫-魯冰花農莊粉絲專頁

明德水庫-魯冰花農莊位在苗栗，不僅是80年代經典電影魯冰花當年的拍攝地點，更坐擁水庫風光與客家風情的好景色。這裡除了提供露營車住宿，還有DIY窯烤披薩、福菜、農夫麵包的體驗，讓來到這邊露營的朋友也能有活動樂趣。如果想全程懶人遊也OK，農莊有簡餐跟合菜的選擇，讓你輕鬆露營還能吃飽喝足！

地址：苗栗縣頭屋鄉明德村仁隆21號

電話：0923-259-747

苗栗露營車住宿｜藍鵲渡假莊園

圖片來源/藍鵲度假莊園粉絲專頁

想在遼闊的草原體驗露營樂趣，苗栗的藍鵲渡假莊園是不錯的選擇。這裡有莊園精心規劃的大草原，更有落羽松推桿區、森活Golf體驗、樂活野宴烤肉趣的活動體驗。除了特別的露營車住宿，也可以選擇入住小木屋、合掌村、免搭帳篷等方式露營。如果不想攜帶露營用具，也有提供用品租借，讓你的露營行程更加簡便輕鬆！

地址：苗栗縣通霄鎮南和里111號

電話：04-25676338

南投露營車住宿｜驛馬站

圖片來源/Agoda 驛馬站

驛馬站座落於南投清境群山之中，讓前來露營的朋友可以一覽奇萊山、能高山等壯闊山景。此外，這裡也是以露營車為主的渡假園區，非常值得喜歡或想體驗露營車的朋友前來一遊。除了美景與露營車體驗，驛馬站也提供餐飲、接駁、日出行程等服務，有興趣都可以提前向他們預約，就能輕鬆來趟豐富的清境露營車之旅囉！

地址：南投縣仁愛鄉大同村仁和路224號附3

電話：049-2803137

嘉義露營車住宿｜竹崎車棧度假村

圖片來源/竹崎車棧渡假村粉絲專頁

位在嘉義的竹崎車棧度假村命名理念源自阿里山森林鐵道中的乙站，同時，這裡也因應天然的山谷地形，創建如阿里山姊妹潭與國家步道獨立山的景致，非常適合想體驗山間露營的朋友前往。度假村內除了能住在可愛的彩繪露營車中，還能走訪自然景觀、體驗烤肉或在特別的火車餐廳內用餐。如果喜歡度假村內的特色香鴨或雞湯等料理，也提供真空包裝的料理包商品讓你帶回家，或當作伴手禮分享給親朋好友。

地址：嘉義縣竹崎鄉復金村22鄰溪湖1號（竹崎親水公園弘景橋正對面）

電話：05-2618581

嘉義露營車住宿｜詩情花園度假村

圖片來源/詩情花園度假村粉絲專頁

詩情花園度假村位在嘉義阿里山腳下，位置相當靜謐，更是全台擁有最多露營車的度假村。來到這裡，除了可以選擇多種不同風格的露營車入住，還可以享用度假村內獨家設計的美味餐飲。如果是全家大小或與三五好友一同前來，度假村也提供烤肉服務，更有各項精彩的園區活動，讓你輕鬆來玩也能玩得不亦樂乎！

地址：嘉義市嘉義縣中埔鄉社口村社口1-1號

電話：05-2536601

屏東露營車住宿｜墾丁後壁湖 露營車民宿

圖片來源/墾丁後壁湖 露營車民宿粉絲專頁

被譽為度假勝地的屏東恆春，也是體驗露營車的好地方。墾丁後壁湖露營車民宿就在著名景點後壁湖漁港附近，園區占地約500坪相當廣闊，露營車設備完善齊全，讓你住得舒適又安心。來到這裡，除了能體驗露營車樂趣，每個露營車更有屬於自己的小庭院、洗手台與沖沙處，可以在附近玩完水回到露營車準備烤肉，並在晚上邊享用美食邊賞滿天星星！

地址：屏東縣恆春鎮大光里大光路79號之64號旁

電話：08-8881725

屏東露營車住宿｜GogoHome露營車

圖片來源/GogoHome露營車粉絲專頁

GogoHome露營車是屏東一處非常特別的露營車住宿景點，這裡的露營車皆是老闆親手打造而成，不僅能住得舒適更能感受到手作的溫暖。此外，這裡的位置靜謐，宛如置身一處隱世秘境，非常適合與另一半或幾個摯友一同前往，享受只屬於彼此的世界，在整片星空下烤烤肉、喝酒談心。

地址：屏東縣滿洲鄉萬德路32號

電話：08-8811877

小琉球露營車住宿｜八海浬民宿

圖片來源/八海浬民宿 官方網站

如果想在外島體驗露營車住宿樂趣，八海浬民宿是你不能錯過的好地方。這裡所有的房間都是露營車，更有老闆親自繪製的不同國家主題可以選擇，讓你入住在此更有度假風情。除了露營車住宿，八海浬也提供套裝行程的服務，從船票、機車、餐食、烤肉、潮間帶導覽、海底玻璃船或浮淺都幫你傳便便，讓你跟三五好友一卡皮箱就能來小琉球享受露營樂趣！

地址：屏東縣琉球鄉行政路11號台灣9號

電話：0963-670-810

延伸閱讀>>新北露營 新手露營也不怕!!

想知道更多熱門主題旅遊內容，請上「ReadyGo出發前」