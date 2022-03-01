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「車牌中3數字」299元爽玩劍湖山！汽機車統統都有，還有春遊賞櫻花快衝

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／劍湖山世界官網
圖／劍湖山世界官網

號稱全台最好玩的「劍湖山世界」推出超狂299元優惠囉！不論汽車或是機車前往樂園，車牌有指定的三種數字，馬上單張原價899元下殺至299元爽玩劍湖山，優惠只到三月底，快親朋好友揪團一起玩囉。

圖／劍湖山世界提供
圖／劍湖山世界提供

到劍湖山世界體驗三暈之一，轉到你呼天喊地，轉到你壓力全消。記者蔡維斌／翻攝
到劍湖山世界體驗三暈之一，轉到你呼天喊地，轉到你壓力全消。記者蔡維斌／翻攝

劍湖山世界屢屢推出不同的優惠吸引顧客消費，這回推出「歡樂自駕遊，就愛劍湖山」優惠活動，只要自3月5日至03月31日，其車牌號碼上有「9」、「2」、「3」任一碼，車上每人超狂約33折優惠只要299元，機車至多可優惠2人，而汽車至多則為4人，值得注意的是，同一車牌在當日無法重複使用本優惠，另外此優惠且必須驅車前往劍湖山世界主題樂園才能享有喔，若是僅憑行照、拆下的車牌等證明物件或自行塗改車牌，皆不符合資格（遊覽車不適用）。

圖／劍湖山世界官網
圖／劍湖山世界官網

另外近日劍湖山世界還推出「花現狂歡慶典」，滿滿的櫻花與千株山茶花滿園盛開，超過百品種絕對會讓消費者拍不停，快把握春天來臨的好天氣，一起來場劍湖山遊玩體驗吧！

劍湖山世界綠覆面積達53%以上，且擁有14萬棵喬灌木，今年再引進千棵山茶花，約百餘種的山茶花品種。圖/劍湖山世界提供
劍湖山世界綠覆面積達53%以上，且擁有14萬棵喬灌木，今年再引進千棵山茶花，約百餘種的山茶花品種。圖/劍湖山世界提供

今年春節期間劍湖山推出「花現狂歡慶典」，全新企劃「山茶花」、「恐龍」等兩大主題。圖/劍湖山世界提供
今年春節期間劍湖山推出「花現狂歡慶典」，全新企劃「山茶花」、「恐龍」等兩大主題。圖/劍湖山世界提供

劍湖山世界「歡樂自駕遊，就愛劍湖山」

活動時間：2022年3月5日(六)至3月31日(四)

購票地點：劍湖山世界主題樂園現場販售

優惠方案說明：車牌號碼上有「9」、「2」、「3」任一碼，車上每人即享299元購票優惠。機車至多優惠2人，汽車至多4人。

官網：http://www.janfusun.com.tw/

圖／劍湖山世界官網
圖／劍湖山世界官網

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劍湖山 賞櫻

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