「車牌中3數字」299元爽玩劍湖山！汽機車統統都有，還有春遊賞櫻花快衝
號稱全台最好玩的「劍湖山世界」推出超狂299元優惠囉！不論汽車或是機車前往樂園，車牌有指定的三種數字，馬上單張原價899元下殺至299元爽玩劍湖山，優惠只到三月底，快親朋好友揪團一起玩囉。
劍湖山世界屢屢推出不同的優惠吸引顧客消費，這回推出「歡樂自駕遊，就愛劍湖山」優惠活動，只要自3月5日至03月31日，其車牌號碼上有「9」、「2」、「3」任一碼，車上每人超狂約33折優惠只要299元，機車至多可優惠2人，而汽車至多則為4人，值得注意的是，同一車牌在當日無法重複使用本優惠，另外此優惠且必須驅車前往劍湖山世界主題樂園才能享有喔，若是僅憑行照、拆下的車牌等證明物件或自行塗改車牌，皆不符合資格（遊覽車不適用）。
另外近日劍湖山世界還推出「花現狂歡慶典」，滿滿的櫻花與千株山茶花滿園盛開，超過百品種絕對會讓消費者拍不停，快把握春天來臨的好天氣，一起來場劍湖山遊玩體驗吧！
劍湖山世界「歡樂自駕遊，就愛劍湖山」
活動時間：2022年3月5日(六)至3月31日(四)
購票地點：劍湖山世界主題樂園現場販售
優惠方案說明：車牌號碼上有「9」、「2」、「3」任一碼，車上每人即享299元購票優惠。機車至多優惠2人，汽車至多4人。
官網：http://www.janfusun.com.tw/
延伸閱讀：
．台北文華東方酒店「1泊3食偽出國歐洲」！爽吃米其林一星料理，再享受英式下午茶豪華早餐
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言