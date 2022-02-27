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永和人哀嚎！麥當勞永和竹林店「只營業到今晚」　網哭星巴克、麥當勞地標接力倒

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／我是永和人社團
圖／我是永和人社團

永和人崩潰！速食品牌一直是許多人快速解決一餐或想念宵夜時的好夥伴，而提供24小時服務的「麥當勞永和竹林餐廳」最新貼出公告，將於2/27（今）23:00起正式停止營業，消息一出令常客在網路上一片哀嚎，表示同區麥當勞分店中最專業，感歎時代的眼淚、回憶消失。

圖／我是永和人社團
圖／我是永和人社團

透過經濟部商業司網站查詢，位於竹林路上的麥當勞1997年起核准，預計營業至今超過24年，陪伴在地人無數日子。昨（26）晚有網友在「我是永和人社團」貼上麥當勞門外公告，驚訝表示「麥當勞永和竹林店 怎麼突然要關店了」，也有人感性表示：「陪伴我讀書過的 竹林路上麥當勞要關店了真感傷」。

貼文一出吸引大批永和人震驚不已，「什麼！？離我最近的麥當勞竟然要關了！」、「伴許多永和人學生時期看書玩耍的地方」、「很懷念，這間我20年前常常去，不過他們店裡幾乎真的從90年代開始就沒什麼改變了」、「人生第一份麥當勞是在這裡點的 不捨」，也有人表示「怪不得他們沒有賣冰炫風，說公司把機器收回去了，原來是這個原因」。

也有許多網友留言：「這家生意超好，無法理解也很好奇誰會承租」、「怎麼會～竹林路的店面已經很蕭條了⋯」、「這竹林路先是關了星巴克，現在又關麥當勞，真的是走在低潮」。對此，有人猜測為租約到期、房租緣故，「對面收掉的飲料店租金多少，打聽一下大概就知道這邊多貴了」、「聽說是房東要討房子回去」，直言少了經濟指標麥當勞，附近經濟都會受影響，而今（2/27）晚23:00後麥粉們都只能轉戰永和、永和得和附近餐廳消費。

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