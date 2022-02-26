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228三天連假「壽星入園免費」　春遊台南虎頭埤徜徉春季花海還能露營

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漫遊虎頭埤風景區，踩腳踏船遊湖。　圖：虎頭埤風景區管理所／提供
漫遊虎頭埤風景區，踩腳踏船遊湖。　圖：虎頭埤風景區管理所／提供

 【旅奇傳媒/編輯部報導】春暖花開的季節來臨，黃花風鈴木與木棉花在湖畔搖曳著，這春季的盛宴等著您來參與。趁著228連假春遊虎頭埤，虎頭埤風景區管理推出「228連假期間三天壽星免費入園」的優惠，凡2/26～2/28日三天出生的壽星於連假期間來園，出示本人身分證件即享免費入園，臺灣第一水庫邀請壽星們來留下燦爛回憶。

臺南市長黃偉哲邀請大家連假來臺南漫遊，春暖花開的美好時節戶外踏青，春遊臺南郊外夢幻花海處處賞心悅目，日賞花海夜賞花燈，夜間登場的月津港燈節、龍崎光節空山季、普濟殿燈會等地享受夜間光影盛宴；觀旅局局長郭貞慧表示，涼爽的春季是露營的好季節，暢遊虎頭埤風景區，可以露營也適合釣魚、騎乘單車、健行、踩船、搭乘太陽能船遊湖等戶外體驗，環湖欣賞百花齊放的春季風光。

為迎接228連續假期及防疫需求，連假期間採非聚眾性的演出活動為主，每天兩場街頭藝人音樂演出，湖畔樂音繚繞，與民眾共度假期。除此之外，連假期間於園區內設有小農攤位，由當地特色攤商共同行銷在地產品便於遊客可攜回與家人分享。 

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連假 露營 賞花

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