2022最內行的賞櫻情報！全台北中南「賞櫻秘境」即刻啟程，櫻花系網美絕不能錯過



照片授權：IG@lilianwang_tw

228連假期間，台灣各地的蕭瑟冬景也逐漸染上甜美的櫻花粉色，除了六大賞櫻勝地：台北淡水無極天元宮、桃園復興拉拉山、新竹尖石司馬庫斯、南投九族櫻花季、台中武陵農場和嘉義阿里山森林遊樂區，全台各地櫻花花況瞬間都達到盛開狀態，當大家瘋狂湧入全台各地賞櫻勝地的同時，真正內行的賞櫻系網美就是懂得發現多數人不知道的秘境和視角！

由Funliday根據網路人氣行程特別整理2022年北台灣、中台灣、南台灣賞櫻秘境行程，千萬別錯過！

新北新店騰龍御櫻｜窗景盡收千株櫻花與台北101



圖片授權：IG@xingyingxie

騰龍御櫻位於新店和貓空交會的山區，屬免費開放參觀賞櫻的私人餐飲園區，園內種植近千株櫻花如八重櫻、緋寒櫻、香水櫻、紅粉佳人等十種櫻花品種，最佳觀賞位置是餐廳窗台旁，可眺望櫻花林和大台北盆地、台北101和新光三越。

【2022.2.20花況更新】昭和櫻、吉野櫻準備開花中，預計三月中旬可達最盛期。



圖片授權：IG@greet_every_day_with_a_smile



圖片授權：IG@weber0126

新北土城太極嶺登山步道｜輕鬆挑戰101階櫻花隧道



圖片授權：IG@meijing_0411

土城居民才知道的賞櫻秘境行程，自山中湖停車場旁的登山步道入口步行僅約30分鐘即可到達嶺上長約101階的櫻花隧道，完成隧道登頂有健康財富意涵，可眺望土城、板橋、新莊甚至林口台地、觀音山等景觀。

【2022.2.20花況更新】目前山櫻花盛開中，預計三月上旬進入花期尾聲。



圖片授權：IG@shuyu_travel_photo



圖片授權：IG@meijing_0411

新竹尖石泰崗部落財伯觀光果園｜櫻花樹下的涼亭野餐



照片授權：IG@ibbyaaaaa

放眼望去，海拔超過1000公尺的新竹尖石賞櫻秘境，就是能欣賞富士櫻、昭和櫻層層疊疊山巒美景包圍的震撼感，其中泰崗部落的財伯觀光果園更搭了一座景觀露台，邀請民眾席地而坐，一邊野餐，一邊賞櫻吧！

【2022.2.20花況更新】目前富士櫻花期已進入尾聲，預計三月中旬可達昭和櫻最盛期。



圖片授權：IG@lilianwang_tw



圖片授權：IG@ju_hul_

嘉義阿里山彌陀禪寺｜綻放雲海與迷霧之中的櫻花



圖片授權：IG@heapin963

彌陀禪寺是阿里山公路沿線第一個賞櫻秘境，寺院依山而建、占地遼闊，其中種植近百棵桃色八重櫻和粉色昭和櫻的櫻花隧道，亦時不時與遠方黛綠山巒和雲霧繚繞，顯得此地鍾靈毓秀，再對照匾詞言簡意賅，與四周高山遙望，意境甚好。

【2022.2.20花況更新】目前八重櫻盛開中，亦開放觀賞夜櫻，預計三月上旬進入花期尾聲。



圖片授權：IG@ninihsuan.w



圖片授權：IG@chen1118_cy

高雄藤枝寶山二集團｜漫天美炸的櫻花公園



照片授權：IG@vu_dung_98

高雄藤枝山區的荖濃溪林道，有處種植櫻花樹林達15年，面積達10公頃的櫻花公園－寶山二集團櫻花公園，近5000株不同品種的櫻花：河津櫻、八重櫻、吉野櫻、山櫻花…隨性取景都能拍出美艷壯觀的櫻花大片，除了賞櫻，攤販區也飄來原住民部落小吃的香味：烤香腸、竹筒飯、甚至是烤乳豬等，視覺味覺都能得到滿足。

【2022.2.20花況更新】目前山櫻花盛開中，預計三月中旬進入花期尾聲。



圖片授權：IG@vu_dung_98



圖片授權：IG@joeyforone

延伸閱讀：新竹入春隱藏秘境！一次走訪燈會、櫻花熱門景點

連結世界各地旅人的旅遊社群，都在「Funliday」精彩追蹤「Funliday-旅遊規劃」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」