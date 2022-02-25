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礁溪「捷絲旅」春遊快閃一人免1000元！加贈Buffet早餐，還有專屬溫泉房

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／捷絲旅Just Sleep宜蘭礁溪館官網
圖／捷絲旅Just Sleep宜蘭礁溪館官網

號稱溫泉CP值最高的「捷絲旅Just Sleep」商務旅館宜蘭礁溪館，趁著228假期推出了晚鳥優惠，即日起至2月28日只要訂購雙人或家庭房，以最低一人不用1000元，就可以爽住溫泉飯店囉。

圖／捷絲旅Just Sleep宜蘭礁溪館官網
圖／捷絲旅Just Sleep宜蘭礁溪館官網

「捷絲旅Just Sleep」其晶華酒店集團近年積極為不同客群打造專屬客製化的住宿體驗，像是「捷絲旅Just Sleep」主打CP值超高的商業旅館，不同縣市館都有各自的獨特，宜蘭礁溪館鄰近熱鬧的礁溪商圈，主打客房專屬的碳酸氫鈉溫泉，有美好空氣與景觀伴遊，絕對是休憩的好去處。

圖／捷絲旅Just Sleep宜蘭礁溪館官網
圖／捷絲旅Just Sleep宜蘭礁溪館官網

圖／捷絲旅Just Sleep宜蘭礁溪館官網
圖／捷絲旅Just Sleep宜蘭礁溪館官網

這回「捷絲旅Just Sleep」宜蘭礁溪館，為了因應228假期的到來，特別推出晚鳥優惠，迎接春遊的到來，即日起至2月28日，只要訂購景觀雙人房或溫泉家庭房，並於即日起至4月28日入住，就可以享有雙人每房2899元起與家庭四人每房3999元，最低一人免1000元就可以入住溫泉房囉，更狂的是依入住人數還會加送翌日的Buffet早餐，快把握機會衝一波囉。

圖／捷絲旅Just Sleep宜蘭礁溪館官網
圖／捷絲旅Just Sleep宜蘭礁溪館官網

官網：https://member.silkshotelgroup.com/JSJX

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