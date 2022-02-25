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台南三井OUTLET正式開幕！ 試營運人氣爆棚 新商場有何亮點？

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Image Source：instagram／mitsuioutletpark_tainan
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文／大數聚授權

南臺灣首間三井OUTLET於25日於台南正式開幕！這間位於台南高鐵站正對面的新商場有何魅力？能夠在試營運的一週內累計超乎想像的爆發性人氣？

試營運的第八天，由日商三井不動產出資、三南奧特萊斯公司負責營運的「Mitsui Outlet Park台南」發布官方統計，非假日來店客數約達2萬人次、假日則來到3萬人次，換算下來試營運一週內，便已累計16萬左右的來店人流，成績相當驚人。

瞄準台灣人逛街「邊逛邊吃」習慣，餐飲櫃位佔五分之一

在台灣先後經營林口、台中港三井OUTLET的三南奧特萊斯公司表示，台灣消費者對於餐飲品牌的需求相當可觀，因此第一期的商場規劃上，190家櫃位中，餐飲品牌就佔了約五分之一，包含日系壽司「がってん寿司」（合點壽司）、銀座羅豚食堂，以及在地名店「林聰明沙鍋魚頭」等。另外考量親子市場，也有「Baby Madison」、「湯姆熊」等童裝、娛樂櫃位進駐，營運方期待活用對於台灣市場的理解，讓日系物販OUTLET在南台灣順利攻下新江山。

Image Source：Mitsui Outlet Park Tainan

網友衝正式開幕，交通、品牌成必搜情報

利用《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察網友討論「臺南三井OUTLET」的相關關鍵字，能發現許多潛在顧客對於開幕相當期待，正式營運前的倒數一週內有「美食」、「高鐵」、「品牌」、「餐廳」、「交通」、「進駐」等登上熱門關鍵字，可以感受到網友迫不及待，要趁週五正式開幕衝一波的興奮情緒，包含交通方式、進駐品牌等話題，都透漏出不少人已經做足行前功課，磨拳擦掌準備好跟上這波備受關注的零售業里程碑。

台南三井OUTLET開幕／試營運人氣爆棚！新商場有何亮點？

Image Source：《KEYPO大數據關鍵引擎


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