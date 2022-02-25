法國訂房平台Dayuse進軍台灣市場 打造「一日假期」心體驗

Dayuse聯手漢來大飯店 「漢你賞燈慶元宵」獨家方案，悠閒港景第一排賞高雄燈會優惠。 圖：Daysue.Taiwan／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】全球日間訂房領導品牌Dayuse於2010年在法國問世，迄今合作飯店遍佈全球27個國家、550個國際主要城市，以平均每三分鐘便成交一筆訂單的高使用率，供應全球旅人悠閒舒適的法式住房新潮流。

▲Dayuse攜手台中永豐棧酒店，推出日間「商務套房美食百匯假期」專案，入住還可大啖豐富的自助餐。 圖：Daysue.Taiwan／提供

2022年春季，Dayuse選定進軍亞洲台灣市場，主打趁白天給自己放個假的「日間住房」，無需一次花費大把費用，就能感受高級飯店各種服務的嶄新度假模式，提供Function、Relax、Experience、Entertainment的「Daycation（一日假期）」，犒賞疫情時代在庸碌城市裡的自己，忙裡偷閒的快速身心靈充電時光。

Dayuse 亞太區執行長 Sebastien Boherout 表示：「Dayuse以重新定義大眾休閒娛樂為目標，持續攜手台灣在地多間星級飯店，將旅行風格轉化為生活風格，只要時間符合自己的時間，在日間也能輕鬆入住，享受屬於自己的Daycation。」 提供短時間Daycation假期模式 疫情改變了旅遊住房模式，當人們無法在各城市間流動時，選定距離自己最近的高級飯店，以短暫的住房時間，體驗頂級飯店提供的Function（功能性）、Relax（休閒感）、Experience（體驗性）、Entertainment（娛樂），增進日常儀式感的新度假方式，便是Dayuse.com倡導已在亞洲地區香港、新加坡等蔚為流行，由Day＋Vacation所組成的「Daycation（一日假期）」概念。

預定日間住房 省下最高75％住房費

頂級飯店不再只是旅行各城市的過夜空間，Dayuse將訂房費用完整回饋於使用性，只要透過「DAYCATION」預定日間住房服務，不僅可節省下25%至最高75%的訂房費用，不需要一次花費大筆費用就能入住頂級飯店，還能在白晝時光盡情享受飯店所提供的各種服務，包含飯店設施、泳池、健身房、芳療等體驗，同時更可以運用於會議、VIP體驗會、品酒會、生日派對，以及時下最流行的Work from Room等功能性，讓頂級飯店的住房擴展至生活、工作，而不再只是專程付費前往過夜。

提供隨時預定 隨時取消服務

房時間十足彈性的Dayuse，能在踏入飯店的前一秒預訂入房，也能在入住的前一秒取消預訂，滿足現代人瞬息萬變的需求之外，更不需要預付訂金或是綁定信用卡，可以減輕各種負擔，相較其他訂房平台收取鉅額佣金與高額行政取消費用，Dayuse能為消費者提供更輕鬆訂房體驗。

聯手漢來大飯店 悠閒港景第一排賞高雄燈會優惠

今年燈會在高雄！以震撼力十足的1500台無人機Show點亮愛河灣夜空的高雄燈會，成為今年元宵節最大話題，賞燈人潮上看10萬人，如果不想在疫情時期人擠人賞燈會，Dayuse與高雄漢來大飯店攜手推出入住6小時的獨家方案「漢你賞燈慶元宵」，可入住視野絕佳的港景第一排房型，享受在高空角度欣賞無人機與花燈美景，專案並贈送福氣滿滿小福餅、紅酒，以及漢來百貨部分專櫃優惠，每日限量2間房，可省正常房價57％，只要5字頭費用就能悠閒入住賞燈會。

▲Dayuse與大地酒店獨家合作，推出「春遊大地微度假專案」，含有西式或中式晚餐兩客、延遲兩小時退房。 圖：Daysue.Taiwan／提供

合作北投大地酒店、永豐棧等飯店 享受獨家的日間優惠

在都市裡享受片刻寧靜的最佳選擇，由Dayuse獨家與北投大地酒店合作，推出「春遊大地微度假專案」，專案含有西式或中式晚餐兩客、延遲兩小時退房，以及Gaia SPA的500元抵用券，旅客能在綠意圍繞的奇岩客房內，悠閒感受美肌白磺泉、法國Hermès頂級沐浴保養組的身心靈療癒。

▲Dayuse攜手高雄H2O水京棧國際酒店擁有絕美泳池，推出下午至傍晚「豪華港都雙人假期-H2O午后的邂逅」專案。 圖：Daysue.Taiwan／提供

除了台北選擇，Dayuse也與台中、高雄的頂級飯店合作，推出獨家日間入住服務。鄰近台中市區的台中永豐棧酒店，以白天到傍晚08：00-18：00帶來「商務套房美食百匯假期」專案，可大啖豐富的自助餐；擁有絕美泳池的高雄水京棧國際酒店，則帶來獨家的早上至傍晚「豪華港都雙人假期 - H2O午后的邂逅」專案。

Dayuse將陸續推出獨家方案，下載APP體驗絕佳的訂房服務，此外慶祝臺灣網站上線，即日起消費者只要加入Dayuse台灣粉絲團「Dayuse.com Taiwan」，於指定貼文下方標註好友並留下指定留言即有機會獲得Dayuse 星級飯店體驗一次，連續四周，各周分別推出台北、台中、嘉義與高雄星級飯店體驗抽獎活動，透過 Dayuse享受Daycation，重新定義自己的生活風格。

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