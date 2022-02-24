228連假遊茂林拿好禮　到山那邊逛神山市集、16條Go Bike玩騎認證

2022 Go Bike TAIWAN玩騎認證，一起來茂林拿獨家好禮。 圖：茂林國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】馬上就是228連續假期，擁有美麗山景與原鄉部落風貌的茂林國家風景區，向來為闔家出遊的熱門景點，茂林國家風景區管理處推薦民眾利用週末2月26日至2月28日接連三日連假，參與「2022 Go Bike TAIWAN玩騎認證」與「山那邊的市集─屏東神山場」，享受不一樣的山旅時光。

▲屏東縣霧臺鄉神山部落「山那邊的市集」將於2月26日、27日登場。 圖：茂林國家風景區管理處／提供

交通部觀光局今年推出「2022 Go Bike TAIWAN玩騎認證」活動，民眾凡於111年4月30日前騎乘16條多元自行車路線中任一路線，至指定地點認證並取得玩騎序號，即可獲得每條路線限量200名的「專屬紀念認證勳章」，更有機會抽中3萬元現金頭獎及知名品牌高級自行車款等玩騎好禮。

▲暢遊原鄉，為自己打造獨一無二的手作紀念品。 圖：茂林國家風景區管理處／提供

▲高雄有許多山岳型公路，沿途風景優美。 圖：茂林國家風景區管理處／提供

其中，自高雄市美濃區出發騎往六龜區的「山岳型：茂林─高雄山城線」，茂管處為獎勵完騎此路線的車友們，特別準備限定好禮，民眾於認證時可現場進行加碼抽獎，獎項包括廣受自行車友喜愛的自行車包，實用度極高的紫蝶防疫包，以及「僅此一家、別無分店」的山城溫泉禮盒、原民圖騰風石板杯墊與木頭原子筆等多項「茂林獨家好禮」，讓車友光榮玩騎，滿載而歸！

自3月1日起，「茂林─高雄山城線」認證地點可至「十八羅漢山服務區」或「新威遊客中心」擇任一地點進行認證以取得玩騎序號，讓騎乘規劃更加彈性，完成認證也更加便利。

此外，2月26日、27日在屏東縣霧臺鄉神山部落亦有「山那邊的市集」，在山巒環繞、天地美景之間，集結了最動人的原民日常、工藝、文化與美食，還有月亮吊飾及羽毛吊飾DIY體驗，帶您在細膩手作中認識「月亮的部落」─神山部落美麗的故事，喜歡原鄉文化的朋友們千萬別錯過這場輕鬆趣味與文化內涵兼具的市集饗宴！

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