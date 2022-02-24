快訊

行經蘇花公路遭拳頭大落石彈起擊中 駕駛昏迷自撞山壁亡

228連假遊茂林拿好禮　到山那邊逛神山市集、16條Go Bike玩騎認證

旅奇傳媒 / 旅奇傳媒 TR Omnimedia

2022 Go Bike TAIWAN玩騎認證，一起來茂林拿獨家好禮。　圖：茂林國家風景區管理處／提供
2022 Go Bike TAIWAN玩騎認證，一起來茂林拿獨家好禮。　圖：茂林國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】馬上就是228連續假期，擁有美麗山景與原鄉部落風貌的茂林國家風景區，向來為闔家出遊的熱門景點，茂林國家風景區管理處推薦民眾利用週末2月26日至2月28日接連三日連假，參與「2022 Go Bike TAIWAN玩騎認證」與「山那邊的市集─屏東神山場」，享受不一樣的山旅時光。

▲屏東縣霧臺鄉神山部落「山那邊的市集」將於2月26日、27日登場。　圖：茂林國家風景區管理處／提供
▲屏東縣霧臺鄉神山部落「山那邊的市集」將於2月26日、27日登場。　圖：茂林國家風景區管理處／提供

交通部觀光局今年推出「2022 Go Bike TAIWAN玩騎認證」活動，民眾凡於111年4月30日前騎乘16條多元自行車路線中任一路線，至指定地點認證並取得玩騎序號，即可獲得每條路線限量200名的「專屬紀念認證勳章」，更有機會抽中3萬元現金頭獎及知名品牌高級自行車款等玩騎好禮。

▲暢遊原鄉，為自己打造獨一無二的手作紀念品。　圖：茂林國家風景區管理處／提供
▲暢遊原鄉，為自己打造獨一無二的手作紀念品。　圖：茂林國家風景區管理處／提供

▲高雄有許多山岳型公路，沿途風景優美。　圖：茂林國家風景區管理處／提供
▲高雄有許多山岳型公路，沿途風景優美。　圖：茂林國家風景區管理處／提供

其中，自高雄市美濃區出發騎往六龜區的「山岳型：茂林─高雄山城線」，茂管處為獎勵完騎此路線的車友們，特別準備限定好禮，民眾於認證時可現場進行加碼抽獎，獎項包括廣受自行車友喜愛的自行車包，實用度極高的紫蝶防疫包，以及「僅此一家、別無分店」的山城溫泉禮盒、原民圖騰風石板杯墊與木頭原子筆等多項「茂林獨家好禮」，讓車友光榮玩騎，滿載而歸！

自3月1日起，「茂林─高雄山城線」認證地點可至「十八羅漢山服務區」或「新威遊客中心」擇任一地點進行認證以取得玩騎序號，讓騎乘規劃更加彈性，完成認證也更加便利。

此外，2月26日、27日在屏東縣霧臺鄉神山部落亦有「山那邊的市集」，在山巒環繞、天地美景之間，集結了最動人的原民日常、工藝、文化與美食，還有月亮吊飾及羽毛吊飾DIY體驗，帶您在細膩手作中認識「月亮的部落」─神山部落美麗的故事，喜歡原鄉文化的朋友們千萬別錯過這場輕鬆趣味與文化內涵兼具的市集饗宴！

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

市集 連假 觀光

延伸閱讀

因應228連假 嘉市警提前部署疏導交通

228連假桃園青埔商圈、高鐵、機捷站車流大 警加強疏導

台南三井outlet明開幕228連假將爆車潮 易壅塞路段公布

228連假墾丁訂房約八成 警方估湧5萬遊客備戰交通

相關新聞

劍潭37年「阿淑小吃」熄燈！ 人氣「肉絲便當」成絕響

台北高人氣的庶民小吃又少一間！位於劍潭的小吃店「阿淑小吃」近日宣佈，因身體因素考量，於2月正式結束營業，結束長達37年的...

全台唯一「羊駝證婚」 宜蘭綠舞戶外婚禮超萌

想辦場獨一無二、終身難忘的世紀婚禮，在可愛萌寵羊駝的見證下許下永恆誓約，不用大老遠飛出國，在宜蘭綠舞國際觀光飯店就有這款...

3大飯店買一送一能跨館住、送早晚Buffet　石門福華「粵菜港點吃到飽」第2人半價

228連假前後旅遊省錢攻略不停歇！「石門水庫福華渡假飯店」繼早前推出1元升等夢幻湖景房，再度攜手福華其他兩館推出最新住房專案，截至3/31入住石門、溪頭、墾丁任一館，即贈「免費住宿優惠券」；石門福華再

台中最美「城市綠迷宮市集」捷運就能到！小農攤位、露天咖啡、免費音樂會週末必逛

台中人假日全新據點！台中市區近期新增了一處小而美的放電好去處，現場集結在地小農、特色餐飲、手作課程打造週末限定市集，植栽拼湊成的綠籬迷宮更像是迷你城市秘境，搭乘捷運即可直達超方便，直到4/17每週末都

手搖一杯要價385元！全台最貴珍奶進駐竹北遠百　網震驚：當日幣在賣？

小資手搖控瑟瑟發抖！近日網路熱議話題之一，莫過於一家進駐竹北大遠百的飲料店，最高手搖品項要價385元，讓網友震驚分享至臉書社團，感歎價格等同三天餐費，並好奇詢問曾嘗鮮過的人感想。隨著貼文曝光，留言區立

獨／22年的回憶！「欣葉日本料理」中山店熄燈

回憶又少一間！位於台北中山北路二段上、陪伴許多民眾成長的「欣葉日本料理（中山店）」，因租約到期因素，已於日前低調熄燈，結...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。