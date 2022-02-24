228連假遊台南　11處旅服搶先打卡 送國際蘭展門票

歷屆臺灣國際蘭展結合關子嶺火王爺花燈佈置。 圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】2022臺灣國際蘭展即將於3月26日盛大綻放、活力開展，除了現正開放線上早鳥買一送一門票外，臺南市政府觀光旅遊局更與蘭展合作，推出「2022臺灣國際蘭展搶先打卡送門票」活動。臺灣國際蘭展（TIOS）在全球蘭花界已相當具有指標地位，更與世界蘭花會議（WOC）、亞太蘭展（APOC）並列世界三大蘭展，雖然近兩年因疫情影響停辦，隨著台灣防疫工作有成，今年2022台灣國際蘭展將重磅回歸。

▲3/3前到台南11處旅遊服務中心與2022台灣國際蘭展活動立牌合照，打卡送門票。 圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

▲歷屆臺灣國際蘭展結合關子嶺大鵬金翅鳥花燈布置。 圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

「2022臺灣國際蘭展搶先打卡送門票」活動自2月25日起至3月3日止，只要到台南11處旅遊服務中心與2022台灣國際蘭展活動立牌合照，並上傳至台南旅遊FB臉書粉絲團指定貼文底下並留言，即可獲得每人限領兩張的2022台灣國際蘭展門票（每張價值新台幣250元），數量有限送完為止！

社團法人台灣蘭花產銷發展協會表示，今年「2022年臺灣國際蘭展」將於111年3月26日至4月5日於臺灣蘭花生物科技園區舉辦，以「蘭花的奇幻世界」為主題，主題館並特別規劃以撫慰人心的蘭花結合耳熟能詳的奇幻童話故事，要帶領大家進入奇幻的花花世界，同時也期藉由故事中的寓意，體悟保持良善之心，用愛的力量勇往直前，終能獲得良好的果實。屆時歡迎大家一起來細細品味、花現台南風貌。

2022台灣國際蘭展活動官網：http://www.tiostw.com/

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