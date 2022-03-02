父母帶娃出門攻略！嬰幼兒出遊用品推薦　「寶寶米餅、超萌奶粉袋」親子遊超輕鬆

若是家裡有嬰幼兒，只要出遊，行李一定會比平常還需要準備的多！大包小包真的很累人，這時候如何將行李準備齊全又能最小化就是一門學問啦～今天小編來列一下必帶清單，並推薦一些嬰兒出遊用品給大家，快來看看吧！

寶寶出遊清單

以上可以視需求調整，不過強烈建議可以帶著寶寶習慣的安撫玩具，以備不時之需，若有乳液或盥洗用品等等品牌偏好，也別忘了自己帶唷！

mammy village六甲村寬口徑拋棄式奶瓶組合包

mammy village六甲村寬口徑拋棄式奶瓶組合包。 圖／蝦皮商城

一般奶瓶重量約110~160克，這款「拋棄式奶瓶」重量只有20克！組合包內容物包含手握器*1、奶嘴*1、拋棄式奶瓶（含密封蓋）*5，奶瓶分為寬口徑、標準口徑，符合尺寸的話也可以套上寶寶平時慣用的奶嘴使用，不用怕寶寶使用上不習慣！不僅耐熱、耐凍，而且用完就可以丟掉，完全是出遊的福音啊～

以色列Benbat寶寶旅遊頸枕

以色列Benbat寶寶旅遊頸枕。 圖／蝦皮商城

寶寶出遊時，免不了在車輛行徑中產生頭頸搖晃，為了寶寶的舒適，旅遊頸枕可以說是爸媽必敗！寶寶頭頸相對較脆弱，保護好頭頸非常重要，小編推薦Benbat寶寶旅遊頸枕，和大人使用的頸枕不同，為類似「8」字型，上半部可以支撐寶寶頭部、下半部則能支撐住脖子，無論是在汽車安全座椅，或是日常推車中都可以使用，完全是寶寶出遊必需品！！

小編小提醒：除了有不同款式，也有針對「1~4歲」、「4歲以上」提供兩種尺寸哦！

小獅王辛巴 拋棄式雙層奶粉袋

小獅王辛巴 拋棄式雙層奶粉袋。 圖／蝦皮商城

小獅王辛巴是母嬰界的大品牌，相對也有穩定的商品品質，小編要推薦一下他們家的拋棄式雙層奶粉袋，帶奶粉出門不需要再一罐一罐帶啦～拋棄式雙層奶粉袋設計的很方便，採漏斗型易倒且內層抗靜電防沾黏，最方便的當然是他很輕！容量也很大，可以自己斟酌要裝多少，最多可以裝54克（約12匙）的奶粉量，可沖泡360ml的奶水量喔！。

白金矽膠恐龍造型可吸式餐碗附蓋

白金矽膠恐龍造型可吸式餐碗附蓋。 圖／蝦皮商城

接著要介紹的是出遊時也很方便攜帶的白金矽膠恐龍造型可吸式餐碗（附蓋），來自韓國可愛的恐龍造型，有草莓粉、薄荷綠、天空藍以及可可四種不同顏色，以100%高純度白金矽膠製成，所以耐冷耐熱且不容易變形，不論是要放進微波、洗碗機、冷凍都可以，最重要的是它是安全無毒的材質，而且可以吸附在桌面上、餐盤上，較不容易打翻唷！

農純鄉 寶寶粥

農純鄉 寶寶粥。 圖／rakuten樂天市場

4~6個月就可以開始吃副食品，這時候寶寶粥就是最方便的選擇！市面上有很多寶寶粥，口感及口味都不太一樣，小編今天要推薦農純鄉寶寶粥，他牌相比，採多色蔬果、優質蛋白質，營養又真材實料，還有完整的檢驗報告，且口味多元，牛肉、鮭魚、虱目魚、雞肉等選擇非常多，加上可以常溫保存、隔水加熱就能食用，安全衛生且為大廠牌，給寶寶吃也比較安心哦！

瀚克寶寶米餅

瀚克寶寶米餅。 圖／rakuten樂天市場

平常最擔心的就是寶寶餓肚子了，出遊當然也不例外～小點心一定要準備起來！不過由於市面上零食調味比較不適合寶寶，所以找到適合的寶寶米餅也很重要！小編推薦瀚克寶寶米餅，有藜麥、胚芽、玉米等口味，適合4個月以上的寶寶吃，且形狀設計成圓柱狀，很適合訓練寶寶的手指協調、抓握能力，一舉兩得啊！除了單吃，還也可以搭配米泥、米粥等一起吃哦！

英國Unilove Feed Me攜帶式寶寶餐椅+椅墊套組

英國Unilove Feed Me攜帶式寶寶餐椅+椅墊套組。 圖／蝦皮商城

接著要推薦的一樣是方便攜帶的嬰兒用品好物，也就是寶寶出門所需的餐椅。這個Unilove Feed Me攜帶式寶寶餐椅+椅墊套組不僅設計得超時髦、高質感，摺疊起來不占空間，上面的餐盤還可以拆下來清洗，使用時有四段高度可調，並有餐椅必備的三點式安全帶！適合的年齡落在6個月~3歲，最大承重為15公斤，一共有南瓜橘、酪梨綠、浪漫粉、奶茶色、單寧灰、黑糖珍珠等多種顏色可以選擇，整體止滑又穩固，很值得入手！

看完是不是覺得可以為寶寶添購的東西還真不少呢？出遊只要嬰幼兒用品準備齊全，大人小孩都能玩得舒適盡興，親子遊其實也可以很輕鬆，不用再越玩越累啦！

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