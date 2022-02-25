快訊

戰火開打！烏克蘭籍台灣媳婦憂心：家人凌晨5點被炸醒

福容大飯店推「壽星享福旅程」 消費滿額送蜂蜜蛋糕 會員生日好禮升等

旅奇傳媒 / 旅奇傳媒 TR Omnimedia
圖：福容大飯店福隆／提供
圖：福容大飯店福隆／提供

福隆海洋溫泉大眾湯提供旅客舒緩生活壓力。　圖：福容大飯店福隆／提供
福隆海洋溫泉大眾湯提供旅客舒緩生活壓力。　圖：福容大飯店福隆／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】壽星就是要有特別禮遇！為搶攻壽星商機福容大飯店福隆獨家推出「福氣壽星活動」，加入享福卡會員，在生日當月入住任一套裝專案，即能獨享一系列壽星好禮，包含房型升等、生日房佈置、手工蜂蜜蛋糕、經典紅酒以及溫馨手寫賀卡，總價值超過3000元，搭配福隆海洋溫泉的愜意泡湯，開始你的享福旅程。

▲壽星入住加贈手工蜂蜜蛋糕。　圖：福容大飯店福隆／提供
▲壽星入住加贈手工蜂蜜蛋糕。　圖：福容大飯店福隆／提供

位於東北角的福容大飯店福隆，為回饋消費者特別加碼推出「福氣壽星活動」，即日起到2022/12/31止，凡生日當月入住飯店官網任一套裝專案，入住前提供生日資料並於現場出示享福卡會員身份，新福級會員可享有生日客房佈置及房型升等優惠，銀福級會員加送四吋蜂蜜蛋糕一份及福容經典紅酒一瓶，而金福級會員則可再享有手工賀卡及神秘小禮，最高可享總價值超過3000元的生日好禮。

同步推出消費滿額贈活動，3/31前只要在飯店內消費累積1999元，即可兌換人氣伴手禮海邊美食【四吋手工蜂蜜蛋糕】一份，以台灣純正龍眼蜜為主體，搭配蓬鬆的海綿蛋糕，入口即化的口感正是每位旅客必點的伴手禮。

▲住房宵夜可享受福隆芋頭小卷米粉湯。　圖：福容大飯店福隆／提供
▲住房宵夜可享受福隆芋頭小卷米粉湯。　圖：福容大飯店福隆／提供

▲福隆福容VILLA看準健身風潮，引進運動魔鏡。　圖：福容大飯店福隆／提供
▲福隆福容VILLA看準健身風潮，引進運動魔鏡。　圖：福容大飯店福隆／提供

住房優惠也推出自即日起到4/30止【春季一泊二食住房專案】雙人入住只要7999元起，除精緻早晚餐外，每房加贈宵夜福隆正牌小卷米粉湯2客，以東北角現流小卷搭配在地小農芋頭熬煮而成，一口品嘗海的鮮味與山產的甘甜香，退房後再送8吋手工蜂蜜蛋糕。

隨著旅遊度假型態的變遷，居家健身已蔚為一大風氣，也有不少民眾選擇到高級飯店邊渡假邊健身、享受揮灑汗水解放身心的暢快感，福隆福容也引進喬山健身魔鏡，設置於VILLA別墅內，推出渡假x健身的包套行程，搭配全台唯一的海洋溫泉，在遊客在享受完魔鏡健身體驗後，還能好好放鬆舒緩身體！

【酒後不開車，安全有保障】

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

福隆 蛋糕 伴手禮

延伸閱讀

就愛低卡高蛋白 1分鐘學滑蛋鯛魚豆腐電鍋餐

魏河俊時尚大片秀麒麟臂、冰塊腹肌 健身短片吸引240萬人搶看

幾歲送幾隻蝦、雞翅！8家最澎湃「3月壽星優惠」當月也適用　馬辣還有鮑魚吃到飽

3月壽星免費住、身分證中1碼85折！五星飯店「台南香格里拉」4大優惠

相關新聞

台南三井OUTLET正式開幕！ 試營運人氣爆棚 新商場有何亮點？

文／大數聚授權 南臺灣首間三井OUTLET於25日於台南正式開幕！這間位於台南高鐵站正對面的新商場有何魅力？能夠在試營運的一週內累計超乎想像的爆發性人氣？試營運的第八天，由日商三井不動產出資、三南奧

劍潭37年「阿淑小吃」熄燈！ 人氣「肉絲便當」成絕響

台北高人氣的庶民小吃又少一間！位於劍潭的小吃店「阿淑小吃」近日宣佈，因身體因素考量，於2月正式結束營業，結束長達37年的...

全台唯一「羊駝證婚」 宜蘭綠舞戶外婚禮超萌

想辦場獨一無二、終身難忘的世紀婚禮，在可愛萌寵羊駝的見證下許下永恆誓約，不用大老遠飛出國，在宜蘭綠舞國際觀光飯店就有這款...

3大飯店買一送一能跨館住、送早晚Buffet　石門福華「粵菜港點吃到飽」第2人半價

228連假前後旅遊省錢攻略不停歇！「石門水庫福華渡假飯店」繼早前推出1元升等夢幻湖景房，再度攜手福華其他兩館推出最新住房專案，截至3/31入住石門、溪頭、墾丁任一館，即贈「免費住宿優惠券」；石門福華再

台中最美「城市綠迷宮市集」捷運就能到！小農攤位、露天咖啡、免費音樂會週末必逛

台中人假日全新據點！台中市區近期新增了一處小而美的放電好去處，現場集結在地小農、特色餐飲、手作課程打造週末限定市集，植栽拼湊成的綠籬迷宮更像是迷你城市秘境，搭乘捷運即可直達超方便，直到4/17每週末都

手搖一杯要價385元！全台最貴珍奶進駐竹北遠百　網震驚：當日幣在賣？

小資手搖控瑟瑟發抖！近日網路熱議話題之一，莫過於一家進駐竹北大遠百的飲料店，最高手搖品項要價385元，讓網友震驚分享至臉書社團，感歎價格等同三天餐費，並好奇詢問曾嘗鮮過的人感想。隨著貼文曝光，留言區立

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。