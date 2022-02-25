福容大飯店推「壽星享福旅程」 消費滿額送蜂蜜蛋糕 會員生日好禮升等

福隆海洋溫泉大眾湯提供旅客舒緩生活壓力。 圖：福容大飯店福隆／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】壽星就是要有特別禮遇！為搶攻壽星商機福容大飯店福隆獨家推出「福氣壽星活動」，加入享福卡會員，在生日當月入住任一套裝專案，即能獨享一系列壽星好禮，包含房型升等、生日房佈置、手工蜂蜜蛋糕、經典紅酒以及溫馨手寫賀卡，總價值超過3000元，搭配福隆海洋溫泉的愜意泡湯，開始你的享福旅程。

▲壽星入住加贈手工蜂蜜蛋糕。 圖：福容大飯店福隆／提供

位於東北角的福容大飯店福隆，為回饋消費者特別加碼推出「福氣壽星活動」，即日起到2022/12/31止，凡生日當月入住飯店官網任一套裝專案，入住前提供生日資料並於現場出示享福卡會員身份，新福級會員可享有生日客房佈置及房型升等優惠，銀福級會員加送四吋蜂蜜蛋糕一份及福容經典紅酒一瓶，而金福級會員則可再享有手工賀卡及神秘小禮，最高可享總價值超過3000元的生日好禮。

同步推出消費滿額贈活動，3/31前只要在飯店內消費累積1999元，即可兌換人氣伴手禮海邊美食【四吋手工蜂蜜蛋糕】一份，以台灣純正龍眼蜜為主體，搭配蓬鬆的海綿蛋糕，入口即化的口感正是每位旅客必點的伴手禮。

▲住房宵夜可享受福隆芋頭小卷米粉湯。 圖：福容大飯店福隆／提供

▲福隆福容VILLA看準健身風潮，引進運動魔鏡。 圖：福容大飯店福隆／提供

住房優惠也推出自即日起到4/30止【春季一泊二食住房專案】雙人入住只要7999元起，除精緻早晚餐外，每房加贈宵夜福隆正牌小卷米粉湯2客，以東北角現流小卷搭配在地小農芋頭熬煮而成，一口品嘗海的鮮味與山產的甘甜香，退房後再送8吋手工蜂蜜蛋糕。

隨著旅遊度假型態的變遷，居家健身已蔚為一大風氣，也有不少民眾選擇到高級飯店邊渡假邊健身、享受揮灑汗水解放身心的暢快感，福隆福容也引進喬山健身魔鏡，設置於VILLA別墅內，推出渡假x健身的包套行程，搭配全台唯一的海洋溫泉，在遊客在享受完魔鏡健身體驗後，還能好好放鬆舒緩身體！

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