連假入住山水畫！賀江南渡假村蟬聯14年特優認證 限時5折優惠再抽住宿券

江南畫舫水鄉美景。 圖：台糖尖山埤江南渡假村／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】呈現江南山水風情的台糖尖山埤江南渡假村，連續14年獲頒交通部觀光局「觀光遊樂業督導考核評鑑」之「特優等」殊榮，慶祝連續14年榮獲「特優等」的珍貴成果。尖山埤江南渡假村即日起至3月15日止，推出「平日住宿5折再抽住宿券」優惠活動，住宿房客有機會抽中江南會館平日住宿券、住宿5折券或百元抵用券（每房可抽1次），活動期間入園可享「4人同行1人免費」優惠，再送咖啡8折體驗券，用優惠價至船區賣店品嚐台糖宏都拉斯小農咖啡。

▲遊園車江南畫舫水鄉美景。 圖：台糖尖山埤江南渡假村／提供

▲活動期間入住江南渡假村，享「4人同行1人免費」優惠江南畫舫水鄉美景。 圖：台糖尖山埤江南渡假村／提供

▲醉月小樓一攬湖光水色江南畫舫水鄉美景。 圖：台糖尖山埤江南渡假村／提供

228連假是安排親子出遊的好時機，江南渡假村特別於2月26日至2月28日連假期間舉辦「和平童趣-彩繪桃紅燈籠」親子活動，只要透過Beclass網路預約報名燈籠彩繪活動即享本人免費入園，陪同1名可享門票半價75元入園（每日限量50組），親子房客亦可於櫃台登記領取免費材料包（每日限量20組），陪孩子一同體驗創作的樂趣，現場繳交作品可兌換木質明信片一張，完成作品將於江南渡假村3月份的桃紅陣雨樹花季中公開展示。

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