感受老街新氣象 「阿里山歲時生活節」華燈初上「點亮奮起湖」

【旅奇傳媒／編輯部報導】配合農曆年節喜慶的氣氛，奮起湖老街已換上新衣，在眾多燈籠擁簇下閃耀，等著各地遊客來訪感受老街新氣象。交通部觀光局阿里山國家風景區管理處（以下簡稱阿里山管理處）於111年2月18日舉辦阿里山歲時生活節系列活動之「點亮奮起湖」及「春風微醺之夜」活動。

阿里山管理處洪維新處長表示，為更深度行銷地方業者與在地特色，推動疫後觀光，這兩年阿里山管理處將全力行銷及營造奮起湖地區，重新打造老街、老老街的山城人文氛圍，歡迎全國的旅客到奮起湖來細細品味。

點亮奮起湖 感受老街懷舊時光

今年阿里山管理處特別於奮起湖老街展演廣場布置阿里山林鐵意象主題打卡燈牆，將燈籠排列成阿里山火車造型，造型可愛吸引許多遊客駐足拍照，此外，到訪遊客可以從奮起湖老街散步到「下腳店仔」的奮起湖老老街上，沿路皆有紅燈籠與在地職人手作的竹燈籠指引，讓遊客可以循著光影和燈籠穿梭老街及老老街，感受昔日華燈初上的老街風情，彷彿回到民國初年的繁華歲月，燈籠街景將持續至3月31日止（每日晚間6時至9時）。

▲點燈儀式熱鬧揭開序幕大合照。 圖：阿里山國家風景區管理處／提供

畚箕湖市集 體驗職人手作

因應櫻花季的到來，阿里山管理處即日起至28日連假及每週六日（上午10時至下午4時）舉辦畚箕湖市集（奮起湖第三停車場旁），現場提供的畚箕湖職人手作體驗，後續的活動有種子鑰匙圈、招好運貓頭鷹、多肉植物盆、手洗愛玉及手作和果子等，讓上山賞櫻遊客亦可預約體驗最在地深度文化之旅。

3月15日至4月15日亦將舉辦「奮起湖便當節」活動，遊客於活動期間到訪，除可品嘗活動限定九宮格櫻花便當以及奮起湖各家職人料理的特色便當外，阿里山管理處亦規劃舉辦創意便當節活動，請大家持續追蹤「阿里山 新印象」粉絲專頁資訊。

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