快訊

120萬劑莫德納準備好了 第24期疫苗上午10時起分流預約

烏俄危機害財產大縮水 俄國超級富豪損失達8928億元

感受老街新氣象 「阿里山歲時生活節」華燈初上「點亮奮起湖」

旅奇傳媒 / 旅奇傳媒 TR Omnimedia
遊客可以循著光影和燈籠穿梭老街。　圖：阿里山國家風景區管理處／提供
遊客可以循著光影和燈籠穿梭老街。　圖：阿里山國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒／編輯部報導】配合農曆年節喜慶的氣氛，奮起湖老街已換上新衣，在眾多燈籠擁簇下閃耀，等著各地遊客來訪感受老街新氣象。交通部觀光局阿里山國家風景區管理處（以下簡稱阿里山管理處）於111年2月18日舉辦阿里山歲時生活節系列活動之「點亮奮起湖」及「春風微醺之夜」活動。

阿里山管理處洪維新處長表示，為更深度行銷地方業者與在地特色，推動疫後觀光，這兩年阿里山管理處將全力行銷及營造奮起湖地區，重新打造老街、老老街的山城人文氛圍，歡迎全國的旅客到奮起湖來細細品味。

點亮奮起湖 感受老街懷舊時光

今年阿里山管理處特別於奮起湖老街展演廣場布置阿里山林鐵意象主題打卡燈牆，將燈籠排列成阿里山火車造型，造型可愛吸引許多遊客駐足拍照，此外，到訪遊客可以從奮起湖老街散步到「下腳店仔」的奮起湖老老街上，沿路皆有紅燈籠與在地職人手作的竹燈籠指引，讓遊客可以循著光影和燈籠穿梭老街及老老街，感受昔日華燈初上的老街風情，彷彿回到民國初年的繁華歲月，燈籠街景將持續至3月31日止（每日晚間6時至9時）。

▲點燈儀式熱鬧揭開序幕大合照。　圖：阿里山國家風景區管理處／提供
▲點燈儀式熱鬧揭開序幕大合照。　圖：阿里山國家風景區管理處／提供

畚箕湖市集 體驗職人手作

因應櫻花季的到來，阿里山管理處即日起至28日連假及每週六日（上午10時至下午4時）舉辦畚箕湖市集（奮起湖第三停車場旁），現場提供的畚箕湖職人手作體驗，後續的活動有種子鑰匙圈、招好運貓頭鷹、多肉植物盆、手洗愛玉及手作和果子等，讓上山賞櫻遊客亦可預約體驗最在地深度文化之旅。

3月15日至4月15日亦將舉辦「奮起湖便當節」活動，遊客於活動期間到訪，除可品嘗活動限定九宮格櫻花便當以及奮起湖各家職人料理的特色便當外，阿里山管理處亦規劃舉辦創意便當節活動，請大家持續追蹤「阿里山 新印象」粉絲專頁資訊。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

阿里山 老街 便當

延伸閱讀

寒流挾大雨 不減阿里山遊客賞櫻趣

找回古老台西第1街風華 中山路老街成打卡點

阿里山歲時生活節登場 奮起湖老街華燈初上、春風微醺

阿里山公路沿途景點櫻花綻放 攝影家：賞櫻好時機

相關新聞

全台唯一「羊駝證婚」 宜蘭綠舞戶外婚禮超萌

想辦場獨一無二、終身難忘的世紀婚禮，在可愛萌寵羊駝的見證下許下永恆誓約，不用大老遠飛出國，在宜蘭綠舞國際觀光飯店就有這款...

3大飯店買一送一能跨館住、送早晚Buffet　石門福華「粵菜港點吃到飽」第2人半價

228連假前後旅遊省錢攻略不停歇！「石門水庫福華渡假飯店」繼早前推出1元升等夢幻湖景房，再度攜手福華其他兩館推出最新住房專案，截至3/31入住石門、溪頭、墾丁任一館，即贈「免費住宿優惠券」；石門福華再

台中最美「城市綠迷宮市集」捷運就能到！小農攤位、露天咖啡、免費音樂會週末必逛

台中人假日全新據點！台中市區近期新增了一處小而美的放電好去處，現場集結在地小農、特色餐飲、手作課程打造週末限定市集，植栽拼湊成的綠籬迷宮更像是迷你城市秘境，搭乘捷運即可直達超方便，直到4/17每週末都

手搖一杯要價385元！全台最貴珍奶進駐竹北遠百　網震驚：當日幣在賣？

小資手搖控瑟瑟發抖！近日網路熱議話題之一，莫過於一家進駐竹北大遠百的飲料店，最高手搖品項要價385元，讓網友震驚分享至臉書社團，感歎價格等同三天餐費，並好奇詢問曾嘗鮮過的人感想。隨著貼文曝光，留言區立

獨／22年的回憶！「欣葉日本料理」中山店熄燈

回憶又少一間！位於台北中山北路二段上、陪伴許多民眾成長的「欣葉日本料理（中山店）」，因租約到期因素，已於日前低調熄燈，結...

台北101高空餐廳「捌伍添第」有確診足跡今晚起停業3天

又出現確診足跡，台北101今日接獲通知，今日有一名確診民眾曾至85樓高空餐廳「捌伍添第」用餐，台北101表示，該餐廳於接...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。