3大飯店買一送一能跨館住、送早晚Buffet　石門福華「粵菜港點吃到飽」第2人半價

228連假前後旅遊省錢攻略不停歇！「石門水庫福華渡假飯店」繼早前推出1元升等夢幻湖景房，再度攜手福華其他兩館推出最新住房專案，截至3/31入住石門、溪頭、墾丁任一館，即贈「免費住宿優惠券」；石門福華再加碼兩客早餐及兩客晚餐吃到飽，每人有吃有住免3000超划算，而館內最新「20道粵菜港式無限續」也祭出第二位半價好康，一系列優惠一次滿足出遊慾望及胃口。

石門福華雅緻雙人房。圖／石門福華提供

福華飯店旗下三館「上山下海放風趣」住房專案即日開跑，截至3/31週日至週五入住石門、溪頭或墾丁館，即贈一張聯合住宿券，憑券可選擇其他館或單館續住兩晚，加購高鐵車票再享7折優惠。其中位於桃園的石門店為平日入住雅緻雙人房，還免費加贈隔日早餐及HOVII KITCHEN餐廳吃到飽晚餐，兩人5999元即可爽住飯店並開吃鎮館Buffet，假日每房每晚加價1000元即可。

粵菜單點吃到飽。圖／石門福華提供

而HOVII KITCHEN餐廳2/23起正式新推「粵菜單點吃到飽」活動，主打主廚精選20道招牌廣式粵菜與港點，兩個半小時餐期間開放無限續點，避風塘炒蝦、橙汁豬腩排、燒賣皇、爆漿流沙包等特色美味火速吃回本，每日限量10份「當紅炸子脆皮雞」也是饕客必吃。

平日菜色橙汁豬腩排。圖／石門福華提供 「當紅炸子脆皮雞」平日每日限量10份。圖／石門福華提供

截至3/31，完成打卡或評論還享不限平假日「兩人同行第二人半價」，最低400出頭即可大啖美食，假日菜色則有澎湃海鮮、牛排等民眾大快朵頤。另外，2/26期間還有古早味畫糖互動攤位，配合連假可以一家大小齊放電，手刀安排最新行程準沒錯。

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