越在地越國際　台灣燈會「點亮高雄、聚光台灣」 觀光能量看得見

▲屢獲殊榮的台灣燈會已經成為台灣觀光每年開春最重要的國際性節慶活動。（圖／交通部觀光局）

台灣燈會舉辦33年來，不僅是交通部觀光局每年開春重頭戲，也是每年台灣觀光的「開門紅」，近年透過與各縣市政府共同主辦，融入地方文化特色元素，越來越有看頭！別僅是「走馬看燈」就結束了，台灣燈會也是台灣觀光的縮影，點亮台灣，「聚光台灣 高雄發光」的同時，也讓世界看見台灣奇蹟。

交通部觀光局局長張錫聰指出，今年雖逢疫情，台灣燈會過程舉辦相對辛苦，但結合高雄市創意與創新技術，把傳統花燈藝術與現代光影多媒體科技融合，納入光雕投影及互動科技等，如衛武營「未來遊燈區」，結合「技客」元宇宙，納入體感技術和裸眼3D等創意科技，整體活動更精彩。此外，高雄此次設兩大愛河灣與衛武營雙主場，分流人潮，並充分考量防疫需求，展場廣達100公頃，燈與燈間的場地相對開闊，逛起燈來也更舒適。

▲交通部觀光局局長張錫聰表示高雄2022台灣燈會的賞燈體驗非常舒適，也強調燈會是台灣文化的國際行銷。（圖／欣傳媒）

張錫聰強調，「越在地，也越國際！」，台灣燈會不僅是大型節慶活動，更是台灣文化的深度展現。不論是台灣元宵燈會、平溪天燈活動、台南月津港燈節或鹽水燈會、台北燈會等等活動，都已結合在地藝文，發展出獨有特色。未來觀光局也會加強大型觀光活動與周邊商圈及產業合作，創造價值，結合城市行銷，吸引旅客重遊，規劃配套措施，以活動帶動觀光，推展跨域、跨夜旅遊，活絡國旅和國際市場，帶動整體觀光產業發展。

▲未來遊燈區「光影振幅」展燈區，只要將手放在感應區域上，就可注入原力，喚醒光劍長廊，向經典科幻電影致敬。（圖／交通部觀光局提供）

以今年為例，觀光局配合民間業者規劃賞燈遊程，納入高雄及屏東地區之文化、美食及景點等，邀請遊客走訪南台灣，白天到屏東茂林探訪紫斑蝶生態的奧妙、到六龜地區寶來和不老溫泉泡湯，探訪屏東原民部落，或騎單車沿著大鵬灣自行車道欣賞風光。晚間再到高雄衛武營及愛河灣展區浪漫賞燈，順遊周邊景點。另一方面，為增進民間消費，燈會展出期間也推出「喔熊出任務─賞燈虎氣La」和「喔熊出任務─台灣燈會打卡搖紅包」線上活動（https://twlantern2022.com/），只要分別上傳高雄食宿遊購行及中央燈區主燈鳳彩飛舞和5大燈區照片即可參加抽獎。

線上直播點亮台灣小虎燈飛向國際

今年雖然因為疫情的關係，少了一些國際旅客造訪，交通部觀光局仍特別強化以線上推廣的模式，設置「線上賞燈」專區https://theme.taiwan.net.tw/2022TaiwanLantern/，讓無法親臨現場的國內外旅客也能同步感受燈節氛圍，觀看影片與創意，並以「農曆年」為話題，搭配台灣小提燈贈送，在國際加大行銷，期待疫情常態化觀光開放後，更多旅客來台。

在你不知道的角落，台灣春節與元宵燈會默默在國際友人眼中展現。在日本，觀光局利用IG與FB互動，除了直播2月15日開燈典禮，還有888隻「大吉虎」小提燈抽獎活動，2月還與大阪近鐵百貨合辦「台灣春節及元宵」推廣。針對韓國朋友，觀光局也邀請在台韓籍青年以小記者的角度，實際探訪台灣燈會在社群推薦。針對東南亞及港澳地區，也藉由官網、社群平台如FB、IG系列貼文介紹台灣燈會，並和吉隆坡Quayside Mall購物商城合推農曆年、元宵節主題宣傳。

▲台灣燈會點亮台灣，是台灣向世界展示魅力的開門紅。（圖／交通部觀光局香港及德國辦事處粉專）

再遠一點的歐美市場也沒有缺席，像是德國搭配社群媒體進行春節習俗與台灣燈會介紹，英國在東倫敦市集Old Spitalfields Market進行臺灣春節觀光宣傳活動、美國則有舊金山與灣區教會及蒙特梭利幼稚園合作辦理折虎年小提燈活動等，此外，燈會現場還安排ICRT轉播宣傳，讓更多國際人士了解台灣燈會，宣傳台灣精彩活動及高雄之美。

▲北海道札幌市參加今年台灣燈會國際展區展燈，並將拉麵、溫泉和雪景也帶到台灣。（圖／交通部觀光局）

另一方面，這次台灣燈會國際展區也有台灣友邦及日本地方政府等10個國際單位參與，包括來自日本岐阜縣美濃市、名古屋市、北海道札幌市、青森縣、香川縣、山口縣、島根縣、高知縣及台灣友邦聖克里斯多福尼維斯聯邦、貝里斯等，透過來自日本各縣市與友邦的參展，期許藉由燈會交流與媒體報導，喚起兩地民眾對出境互訪的嚮往。

文／廖苡安

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/201871