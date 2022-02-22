雄獅旅遊「四代店」鎖定轉運站 開幕送千元旅遊金、報名享折扣

雄獅旅遊宣佈進行門市轉型升級，以Regional Hub和服務旅客為核心概念，鎖定高鐵、台鐵、捷運交匯的轉運站；圖片／雄獅旅遊提供

雄獅旅遊新型態四代店門市不再只是旅遊產品販售諮詢的據點，將提供更多元服務面向；圖片／雄獅旅遊提供

雄獅旅遊品牌策略總經理游國珍表示， 雄獅從海外轉國旅的關鍵策略就是掌握交通樞紐，當旅客已改由搭乘高鐵、台鐵或捷運在國內旅遊，服務旅客的雄獅門市也隨之轉型，從過去一線黃金店面，轉至全台各大旅客集散點就近提供服務，從「報名的地方」轉變為「報到的地方」。未來新型態四代店除了規劃進駐區域總部外，也將透過雄獅自有車隊串接，鏈結地方產業文化，加速驅動在地旅行，擴大場域影響力。店內除販售旅遊產品外，更結合旅遊服務及農產品伴手禮展示，也規劃與地方政府串連觀光產業資源，擴大服務能量。

雄獅旅遊新型態四代店設計概念以打破傳統旅行業櫃檯的框架為初衷，強調無紙化服務及科技未來感；圖片／雄獅旅遊提供

雄獅旅遊新型態四代店進駐南港、板橋、新烏日及新左營四大轉運站，邀請鳴日號觀光列車設計團隊柏成設計操刀，設計概念以打破傳統旅行業櫃檯的框架為初衷，強調無紙化服務及科技未來感，為台灣旅遊業者首創。空間色調以黑與白為主軸，僅保留雄獅所代表的紅色，並使用金屬沖孔板重現竹編工藝特有圖騰，創造精品時尚現代感，將整體空間打造如工藝品般簡約和諧。

空間色調以黑與白為主軸，僅保留雄獅所代表的紅色，並使用金屬沖孔板重現竹編工藝特有圖騰，創造精品時尚現代感；圖片／雄獅旅遊提供

為歡慶新型態四代店開幕，推出國內旅遊現場報名優惠，團體行程最高折5百元，旅客於2月21日至2月27日至新型態四代店拍照打卡，即可獲雄獅旅遊國內旅遊產品優惠折扣碼。另外為讓旅客更加了解新型態四代店，雄獅也舉辦線上答題抽好禮，有機會獲得千元雄獅旅遊金、飛狼OUTDOOR 森活五件式收納袋組、7-11禮券及Travel盥洗包等好禮，中獎名單將於3月20日抽出，詳情請關注活動網頁（https://event.liontravel.com/zh-tw/campaign/opening/bestprice）。

【門市資訊】

．南港車站門市 台北市南港區南港路一段313號B2（南港車站B2台鐵大廳近北出口）

．板橋車站門市 新北市板橋區縣民大道二段7號 （板橋車站台鐵大廳1樓近北2門出口）

．新烏日車站門市 台中市烏日區高鐵東一路26號2樓（新烏日車站台鐵大廳2樓）

．新左營車站門市 高雄市左營區站前北路1號4樓（新左營車站台鐵大廳4樓）

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撰 文／方雯玲 Wenling Fang

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