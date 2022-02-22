雄獅旅遊「四代店」鎖定轉運站 開幕送千元旅遊金、報名享折扣
雄獅旅遊品牌策略總經理游國珍表示， 雄獅從海外轉國旅的關鍵策略就是掌握交通樞紐，當旅客已改由搭乘高鐵、台鐵或捷運在國內旅遊，服務旅客的雄獅門市也隨之轉型，從過去一線黃金店面，轉至全台各大旅客集散點就近提供服務，從「報名的地方」轉變為「報到的地方」。未來新型態四代店除了規劃進駐區域總部外，也將透過雄獅自有車隊串接，鏈結地方產業文化，加速驅動在地旅行，擴大場域影響力。店內除販售旅遊產品外，更結合旅遊服務及農產品伴手禮展示，也規劃與地方政府串連觀光產業資源，擴大服務能量。
雄獅旅遊新型態四代店進駐南港、板橋、新烏日及新左營四大轉運站，邀請鳴日號觀光列車設計團隊柏成設計操刀，設計概念以打破傳統旅行業櫃檯的框架為初衷，強調無紙化服務及科技未來感，為台灣旅遊業者首創。空間色調以黑與白為主軸，僅保留雄獅所代表的紅色，並使用金屬沖孔板重現竹編工藝特有圖騰，創造精品時尚現代感，將整體空間打造如工藝品般簡約和諧。
為歡慶新型態四代店開幕，推出國內旅遊現場報名優惠，團體行程最高折5百元，旅客於2月21日至2月27日至新型態四代店拍照打卡，即可獲雄獅旅遊國內旅遊產品優惠折扣碼。另外為讓旅客更加了解新型態四代店，雄獅也舉辦線上答題抽好禮，有機會獲得千元雄獅旅遊金、飛狼OUTDOOR 森活五件式收納袋組、7-11禮券及Travel盥洗包等好禮，中獎名單將於3月20日抽出，詳情請關注活動網頁（https://event.liontravel.com/zh-tw/campaign/opening/bestprice）。
【門市資訊】
．南港車站門市 台北市南港區南港路一段313號B2（南港車站B2台鐵大廳近北出口）
．板橋車站門市 新北市板橋區縣民大道二段7號 （板橋車站台鐵大廳1樓近北2門出口）
．新烏日車站門市 台中市烏日區高鐵東一路26號2樓（新烏日車站台鐵大廳2樓）
．新左營車站門市 高雄市左營區站前北路1號4樓（新左營車站台鐵大廳4樓）
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撰 文／方雯玲 Wenling Fang
欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/201885
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