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台中最美「城市綠迷宮市集」捷運就能到！小農攤位、露天咖啡、免費音樂會週末必逛
台中人假日全新據點！台中市區近期新增了一處小而美的放電好去處，現場集結在地小農、特色餐飲、手作課程打造週末限定市集，植栽拼湊成的綠籬迷宮更像是迷你城市秘境，搭乘捷運即可直達超方便，直到4/17每週末都能免費逛。
最新於2/19試營運的「理仁美感聚落 週末市集」位於捷運市政府站二號出口附近，每逢六日造訪即可闖入這處質感桃花源。其中歐式花園綠迷宮絕對是打卡必拍，多條綠植墻面隔成的草叢小路愜意又好玩，每日中午12點還能近距離欣賞樂手現場Live音樂表演，入場每人即可領取一份小爆米花、LINE兌換專屬購物網袋，讓人沉浸綠意盎然的視聽覺饗宴。
而味覺方面則可放心交給話題餐飲。「理仁市集」主打以飲食探索在地文化，首波出攤名單有AM/PM bar、SNP、Papichulo Street taco、YARD BAR、丁山肉丸、梅の生活、托比美式冰淇淋、鬍說咖哩、瘦子咖啡，當中來自彰化的文青系「瘦子咖啡」為目前人氣最高的洗版主人公，質感咖啡、簡約純白攤位及戶外座位的組合，彷彿成了限定露天咖啡館，外帶一杯暢遊綠色空間亦十分放鬆。
第一批店家截至3/6，每三週則會更換不同的商家，詳情可關注官方臉書公告。此外，市集也進駐多家小農攤販，販售產地直送的蔬果及海鮮，也有親子能一起參與的手作課程，週日亦有不同職人工作坊陸續登場，近期到台中旅遊除了能朝聖PARK2草悟廣場，又有最新的生活美學亮點能列入口袋名單。
理仁美感聚落 週末市集
地址：台中市大墩二十街、大恩街口（捷運市政府站二號出口）日期：即日起至4/17 每週六日限定時間：11:00-17:00
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