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元宵賞燈領Q幣 花蓮太平洋燈會品嚐在地精品咖啡

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花蓮推「花蓮好Q」數位消費券，取代傳統紙本優惠券或宣導品。　圖：花蓮縣政府觀光處 ／提供
花蓮推「花蓮好Q」數位消費券，取代傳統紙本優惠券或宣導品。　圖：花蓮縣政府觀光處 ／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】花蓮太平洋燈會「花蓮好虎氣」日前舉辦元宵節晚會，除發放「好虎氣」小提燈及多項抽獎好禮，更加碼發放限量1,000組百元花蓮好Q幣，現場民眾踴躍排隊領取，許多民眾領取後即在活動快閃攤位「古林咖啡」使用，品嚐獲得原住民咖啡評鑑特等獎的花蓮在地好咖啡。

花蓮縣政府觀光處長張志翔表示，縣長徐榛蔚特別重視智慧城市發展，以「花蓮好Q」數位消費券取代過去傳統的紙本優惠券或宣導品，讓民眾只要帶著手機、掃描店家QR code，即可用Q幣購買商品，全縣已有763間特約商店可使用Q幣，東大門夜市更是有超過九成七的攤商成為好Q特約店家，民眾可自行選購喜愛、需要的商品。

透過智慧治理實踐環保，同時也協助花蓮業者宣傳行銷，將遊客及縣民導客至特約店家，更多特約店家資訊請見官網（https://howq.hl.gov.tw/map）；最新推出的花蓮好Q LINE官方帳號，簡明易懂的介面設計，讓好Q使用更為方便，送Q幣的活動也會透過LINE推播通知民眾，LINE搜尋ID「@Hualien」即可加入，不錯過任何領Q幣的機會！

除了Q幣使用功能之外，還可關注花蓮旅遊活動資訊，更可藉由手機定位，一鍵叫車、找車位等，提升生活便利性。 花蓮縣政府推出許多花蓮好Q活動，除了剛結束的元宵燈會送Q幣活動之外，去年推出的觀光振興方案包含「玩花蓮、抽賓士、再抽百萬Q幣」旅遊抽獎活動及「花蓮FUN心購、月月抽iPhone」商圈夜市消費活動送出總價值130萬的Q幣獎品，使用期限至2月28日，縣府提醒幸運的800名獲獎民眾記得於期限前使用，到花蓮賞美景、吃美食！

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