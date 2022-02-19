全台最大「淡水紫藤園」不歇業回歸！二園區2022花期曝　千株紫色花瀑門票免費送

花控好消息！全台最大的「淡水紫藤咖啡園」2020年11月初公告，表示因連年虧損加上疫情，2021成最後開放年，引發忠實粉絲哀嚎，更有連年持續賞花的客人因不捨而嚎啕大哭。而官方今1月底再度傳來好消息，表示面對的問題已處理告一階段，2022紫藤花季將回歸，昨（18日）也確定開園並集結兩大園區同步贈送免費門票，引爆期待。

往年花況。圖／紫藤咖啡園 （二店）（水源園區）

淡水紫藤咖啡園分別設有屯山及水源園區，占地萬坪，種滿超過千株日本品種的紫藤花，二號水源園區還擁有世界最大單一品種紫藤棚架，為每年必朝聖的最浪漫紫色花海。原本恐歇業的店家，日前於臉書貼出開園預告，表示克服重重困難後確定再次開放，2022花期預計落在3/20至4/10。

2021年3/12花況。圖／紫藤咖啡園 （二店）（水源園區）

官方說明，2020年因遭遇無法公開的麻煩，當時狀況評估只能開放最後一年，所幸目前已解決相關問題，加上民眾的鼓勵，選擇重新回歸。而為回饋一路支持的粉絲，即日起至2/25，凡至官方臉書貼文抽獎，完成指定步驟即有機會獲得2張免費入園券，兩大園區各抽出5組，粉絲別錯過。

淡水紫藤咖啡園

花期：3/20至4/10屯山紫藤園一店地址：新北市淡水區屯山里石頭厝2-1號 (近屯山國小)水源紫藤園二店地址：新北市淡水區忠寮里竹圍子9-1號 (近天元宮北新醫院)

延伸閱讀：

．抬頭低頭都是天空！衛武營隱藏版「玻璃露台秘境」美翻 高雄人都不一定懂

．2000盆繡球花迎客！ 「台北杜鵑花季」搭捷運就到，228連假大安森林公園賞杜鵑、繡球花海