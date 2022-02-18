首屆菲律賓熱門節慶「聖嬰嘉年華」 台北街頭2／20復刻登場

手持著聖嬰神象的女舞者，踩踏著進一步退兩步的獨特波浪舞步。 圖：菲律賓觀光部／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】雖然疫情來襲，無法出國，想感受異國節慶也不是難事！馬尼拉經濟文化辦事處偕台北市政府與聖多福天主教堂協力舉辦菲律賓聖嬰嘉年華會將於2/20週日隆重登場，復刻菲律賓經典宗教節慶聖嬰節重現台北街頭。

▲馬尼拉經濟文化辦事處偕同台北市政府舉辦第一屆菲律賓聖嬰嘉年華會。 圖：菲律賓觀光部／提供

精彩可期的活動亮點將由十四組外籍移工組隊參與舞蹈遊行競賽，於下午1點30分自中山北路聖多福天主教堂集合出發，沿德惠街轉林森北路，行經農安街晴光市場轉中山北路返回聖多福教堂前進行評審，主辦單位特別為了配合環保主題，規定所有舞衣裝扮必須以環保材質製作，展現他們的表演以及創作才華。

每個隊伍從服裝設計到舞蹈編排都是自行創作盡情揮灑豐富創意，沿途散播菲律賓人最具感染力的熱情活力與正向能量。評審結束將於下午4點在花博舞蝶館公布勝出隊伍進行頒獎典禮，誠邀市民共襄盛舉，熱情加入踩街隊伍並踴躍向前互動，舞動全城熱力全開，共掀一場絢爛的周末狂歡。

菲律賓境內高達八成人口篤信天主教，聖嬰（Santo Niño）更成為人民敬仰的宗教中心，為紀念耶穌聖嬰而舉辦的聖嬰節，透過盛大舞蹈隊伍遊行，表達狂熱的宗教虔誠，同時展現民族文化的繽紛色彩。聖嬰傳入菲律賓的起源於1521年麥哲倫（Ferdinand Magellan）帶領西班牙艦隊靠岸停泊，引薦宿霧國王與皇后受洗信仰天主，聖嬰神像被視作象徵西班牙與菲律賓締結友誼的禮物餽贈給當地皇后，自此為地方帶來和諧秩序，更讓菲律賓人深信聖嬰的神聖力量，也開啟了天主教在菲律賓的起源。

自此宿霧在每年的一月第三週都會舉辦盛大的聖嬰慶典–Sinulog Festival，菲律賓其他各地也有類似的慶祝聖嬰活動，伴隨街頭熱鬧喧騰的舞蹈嘉年華，演變成熱力四射的宗教慶典，每年吸引數以萬計的國際觀光客以及攝影師參與朝聖。最知名的有阿克蘭省的阿替漢狂歡節 (Ati-Atihan Festival)、宿霧聖嬰節（Sinulog Festival）與怡朗舞蹈節（Dinagyang Festival）等。

▲活力四射的舞者將臉部塗上黝黑顏料藉此對矮黑族原住民表達尊敬。 圖：菲律賓觀光部／提供

阿替漢狂歡節 Ati-Atihan Festival

阿克蘭省（Aklan）於每年一月份第三個週日舉行，為期九日的慶典讓街頭上充滿朝氣蓬勃的旋律節奏，活力四射的舞者身著趣味浮誇的服裝造型，特別會將臉部塗上黝黑顏料或是戴黑色面具，藉此對矮黑族原住民表達尊敬，感謝當年對外來移民的接納。延續數百年的宗教紀念傳統融合文化認同精隨，變成當代極具特色的感恩嘉年華。

宿霧聖嬰節 Sinulog Festival

每年一月第三個週末於宿霧（Cebu）登場的聖嬰節又名仙奴諾節，宿霧語中Sinulog詞義為「優雅的舞蹈」，恰如其分地描述這場慶典傳統的獨門舞步，手持著聖嬰神象的女舞者踩踏著進一步退兩步的特殊波浪舞，輕快地像在水面上畫出漣漪一般，為這場盛典增添許多吸睛的辨識度。

怡朗舞蹈節 Dinagyang Festival

固定在一月第四個週末舉辦為期三天，與阿替漢狂歡節相似，因地域上差別因而發展出不同節慶名稱，但不變的慶祝意旨除了紀念耶穌聖嬰，更藉此對原住民矮黑族獻出敬意。遊行隊伍會將全身塗黑，搭配顏色鮮豔的造型服飾，隨鼓聲起舞並高喊：「Viva Kay Senor Sto.Nino！Viva！」祈禱災厄遠離，祈求聖嬰庇佑。

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