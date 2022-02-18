最新花況！ 2022「武陵農場」櫻花滿開一日遊 賞櫻景點地圖、遊園路線、停車資訊全攻略

台灣最高櫻花殿堂「武陵農場櫻花季」2022年居然提早登場了!!!

今年武陵的櫻花提早在春節期間綻放，在櫻花季交通管制日期前就引爆賞櫻人潮，桃桃這次是首次造訪武陵農場賞櫻，一開始就發生小插曲，行程整個大打亂，不過最後還是有如願上到武陵農場賞櫻，充滿血淚的《武陵農場櫻花攻略》跟著桃桃一起來賞櫻吧!!

武陵農場|交通方式.停車資訊

武陵農場 在哪裡?怎麼去?

武陵農場地址雖然是位在台中市和平區，但其實從台中市區開車得先經過南投，車程時間還需要4個小時，非常的遠~ 桃桃和予先生是從台北出發，全程無塞車的話其實只需要3個半小時內，走雪隧從宜蘭上去，其實還蠻快的!!

不過每逢櫻花季時 武陵農場都會實施交管，交管期間除住宿房客及賞櫻專車可通行，其他民眾是禁止開車上武陵的唷~ (櫻花季交通管制及賞櫻專車資訊起見後段)

武陵農場 好停車嗎?

櫻花季期間可說是武陵農場的一大盛事，每年都吸引大批遊客上山賞櫻，今年因櫻花提早綻放，在表定交管期之前，櫻花就盛開了!!!

從過年期間就有非常多人衝武陵賞櫻，賞櫻期間停車的話，據說6點半上去前半區的停車位幾乎都已經停滿，只能往後段停路邊，非常誇張!!

桃桃這回是趕在交管期之前上武陵賞櫻，當天一早就大塞車不說，入園後還開了好久才停好車…

武陵農場|加油站資訊

如果和桃桃一樣是從台北出發，這天我們開夜車走雪隧到宜蘭只花了1小時，下交流道後在市區紙會遇到一個加油站，順行方向的是台塑加油站，對向則是中油，請一定要在這裡先加滿油!!!千萬要記得!!!

因為接下來2個小時的山路全程，都沒辦法再加油了!!接下來在山路途中，會再經過2個加油站，但這兩處的營業時間都是08-18，非24小時，所以如果沒先加滿油，可能就得等到8點了

在上武陵農場之前最後的加油站是「中油南山站」，小小的一家有廁所。但從這邊到武陵農場還有45分鐘車程唷!!單程距離27.3公里，油量不足以來回的人，千萬別冒險，等到8點開門加滿油再上唷~

武陵農場|門票價格

武陵櫻花季期間 票價方案

全票：$160 /人

一般優待票：$130 /人

1.軍公教(現職)、原住民、陸一特

2.團體(30人以上)、學生、僑胞卡

半票： $80 /人

1.65歲以上長者

2.低收入者

3.兒童

優待票： $10 /人

1.榮民(隨行之配偶及直系親屬)

2.第二類退除役官兵權益卡

3.榮譽志工

4.身心障礙者(護障1人)

5.幼兒(學齡前)

6.原住民(梨山.環山.南山地區原住民)

7.設籍和平區居民

入園車輛費

．大型車 $80

．小型車/重型機車 $50

．機車 $10

武陵農場櫻花季|賞櫻景點分布

桃桃和予先生這次是第一次上武陵農場，事前也是做了不少功課，除了山高路遠、櫻花季人車爆炸多之外，其實武陵農場的範圍真的超級無敵大!!!首先先來看這張園區地圖，會比較有概念

武陵農場園區地圖

入口處是在地圖的左下方「收費站」開始，沿著路一路往上開，一過「萬壽橋」右轉，接下來沿途路邊都會有停車格，一路一直通過「遊客服務中心」前方有大停車場；這邊是停車位最多的地方，但櫻花季期間幾乎都是一位難求，如果有看到空位一定要馬上停車，因為再往前開就只剩零星的路邊停車位，只會越開越遠!!!

我們是在管制前一天到訪武陵農場，當天入園人數破紀錄超過1萬2千人，我們這天本來是6點半就可以到武陵農場，不料卻發生前面說的加油插曲，在南山加油站等到8點開門加好油再出發，結果這段原本45分鐘的路程，整個大塞車，整整塞了3個半小時才進到武陵農場，等到我們找到位子停好車已經快12點了…真的非常的悲催呀~

我們最後停到過了「觀魚臺」再往前開，約1公里的地方路邊剛好有一格位子，這時已經快中午了~(我們凌晨2點半出發)，接下來就開始步行遊園吧!!!

來武陵農場賞櫻幾乎就是靠雙腳~當天走個1萬多步都是正常!不過慶幸的是我們幾乎是從後段往前走，所以沿途經過了好幾區的櫻花盛開區，最一開始是路旁一整排桃紅色山櫻花居多，再往前走就開始是爆炸滿開的紅粉佳人，沿著路旁邊坡開得相當的美，完全滿開中!而且越往前走開得越是茂盛~

分享我們沿途經過的重要停留景點有：

桃園櫻花台→觀魚臺→霧社櫻花群→古松櫻花帶→隘口前櫻花林→京華橋→茶園步道→觀月亭→兆豐橋→茶莊

我們當天徒步就只走到茶莊，就沒繼續再往遊客中心走了，因為沿途邊走邊拍照，到茶莊已經是下午3點了，正好肚子也很餓，就在茶莊買了泡麵充饑，之後就往回走準備開車離開。

桃園櫻花林

波浪道

霧社櫻花群、古松櫻花帶

隘口前櫻花林

京華橋

茶園步道、觀月亭

兆豐橋

茶莊

往回走時發現沿路的人車都少了很多，大部分的遊客都是1.2點就陸續下山了，主要是怕天黑開山路比較辛苦，所以我們往回走時人變得很少，拍照不用人擠人了!!! (那剛剛是在拍什麼?)

不過下午3點武陵農場的日照逐漸減弱，櫻花林也逐漸被陰影覆蓋，天很快就暗了，拍起來其實並沒有那麼好看，所以我們也沒有再多停留，趕快加快腳步!

武陵農場櫻花季|管制時間、一日遊方案

武陵農場櫻花季 管制日期

管制日期：2022/02/12~02/28

管制內容：除了入住武陵農場旅宿或露營區的人，可申請「車輛通行證」外，一般遊客禁止開車入園。

管制期間一般遊客 怎麼去?

未預訂武陵農場住宿旅客還是有辦法的唷!!

有以下幾個方案提供給大家參考：

1.透過『國光客運賞櫻專車』入園賞櫻。

2.參加『武陵農場一日遊』專案入園賞櫻

3.武陵農場優惠門票、套票

武陵農場櫻花季|景點資訊

武陵農場

詳細地址：台中市和平區平等里武陵路3-1號。

聯絡電話：04-25901257

開放時間：24小時

停車資訊：有免費停車場

門票資訊：全票160元，小型車50元

可停留時間：一整天 (不限時遊玩)

好拍指數：★★★★★ (滿分5顆星)

個人推薦指數：★★★★★ (滿分5顆星)

文章來源：桃桃’s旅人手札 FB：桃桃's旅人手札

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