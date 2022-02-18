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下一趟日本旅遊去哪裡？前往台北捷運中山站看壁面廣告拍照找答案

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即日起至3/2，日本各地方縣市正在台北捷運中山站刊出宣傳疫後觀光的壁面廣告。　圖：日本旅行情報局／提供
即日起至3/2，日本各地方縣市正在台北捷運中山站刊出宣傳疫後觀光的壁面廣告。　圖：日本旅行情報局／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】疫情解封逐漸露出曙光，想過下一趟日本旅遊要去哪裡嗎？日本各縣市在台北捷運中山站集結推出一整面長長的壁面廣告刊出，包括立山黑部(長野縣、岐阜縣、富山縣)和佐賀縣、青森縣、岩手縣、笠間市、愛媛縣等地。即日起至3月2日前往選出你想去的縣市廣告並合照上傳至「日本旅行情報局」粉絲團活動貼文下方，即可參加抽獎。

▲即日起至3/2，來台北捷運中山站跟你喜歡的觀光壁面廣告合照上傳至日本旅行情報局粉絲團，即可參加抽獎。　圖：日本旅行情報局／提供
▲即日起至3/2，來台北捷運中山站跟你喜歡的觀光壁面廣告合照上傳至日本旅行情報局粉絲團，即可參加抽獎。　圖：日本旅行情報局／提供

佐賀縣的徐福自行車道賞櫻廣告也歡迎大家前來拍照，上傳至「元氣佐賀」粉絲活動團貼文下方，就有機會拿到近萬元的有田燒紅酒杯組，或人氣鄉土玩具的虎年代表胖胖虎等。每人上傳照片不限張數和次數，歡迎多多上傳分享。

▲即日起至3/2，來台北捷運中山站跟佐賀賞櫻廣告合照，上傳到元氣佐賀粉絲團，就有機會拿到豪華有田燒。　圖：元氣佐賀／提供
▲即日起至3/2，來台北捷運中山站跟佐賀賞櫻廣告合照，上傳到元氣佐賀粉絲團，就有機會拿到豪華有田燒。　圖：元氣佐賀／提供

橫跨長野、岐阜、富山的立山黑部，今年即將在4月15日開山，雪之大谷朝聖壯闊雪壁開放到6月25日。青森縣主推蘋果外，夏天新綠正美的奧入瀨溪與睡魔祭也令人蠢蠢欲動。岩手縣的七大奇景包括龍之眼、錦秋湖水沒林、龍泉洞神秘地底湖等，都讓人大開眼界、想要一探究竟。茨城縣笠間市的杜鵑花海無論日夜都美不勝收，也是不可錯過的旅遊勝地。愛媛縣則大推島波海道騎單車、與松山市搭少爺列車等，教人躍躍欲試。

◉台北捷運中山站日本各地壁面廣告拍照上傳活動

・時間：即日起～3/2(週三) 

・日本各地壁面廣告合照請上傳粉絲團活動貼文下方

▲岩手主打七大奇景，笠間市宣傳日夜皆美的杜鵑花海。　圖：日本旅行情報局／提供
▲岩手主打七大奇景，笠間市宣傳日夜皆美的杜鵑花海。　圖：日本旅行情報局／提供

▲愛媛縣的島波海道騎單車和松山市的少爺列車，是許多人訪日的最佳回憶。　圖：日本旅行情報局／提供
▲愛媛縣的島波海道騎單車和松山市的少爺列車，是許多人訪日的最佳回憶。　圖：日本旅行情報局／提供

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