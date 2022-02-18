下一趟日本旅遊去哪裡？前往台北捷運中山站看壁面廣告拍照找答案
【旅奇傳媒/日本部報導】疫情解封逐漸露出曙光，想過下一趟日本旅遊要去哪裡嗎？日本各縣市在台北捷運中山站集結推出一整面長長的壁面廣告刊出，包括立山黑部(長野縣、岐阜縣、富山縣)和佐賀縣、青森縣、岩手縣、笠間市、愛媛縣等地。即日起至3月2日前往選出你想去的縣市廣告並合照上傳至「日本旅行情報局」粉絲團活動貼文下方，即可參加抽獎。
佐賀縣的徐福自行車道賞櫻廣告也歡迎大家前來拍照，上傳至「元氣佐賀」粉絲活動團貼文下方，就有機會拿到近萬元的有田燒紅酒杯組，或人氣鄉土玩具的虎年代表胖胖虎等。每人上傳照片不限張數和次數，歡迎多多上傳分享。
橫跨長野、岐阜、富山的立山黑部，今年即將在4月15日開山，雪之大谷朝聖壯闊雪壁開放到6月25日。青森縣主推蘋果外，夏天新綠正美的奧入瀨溪與睡魔祭也令人蠢蠢欲動。岩手縣的七大奇景包括龍之眼、錦秋湖水沒林、龍泉洞神秘地底湖等，都讓人大開眼界、想要一探究竟。茨城縣笠間市的杜鵑花海無論日夜都美不勝收，也是不可錯過的旅遊勝地。愛媛縣則大推島波海道騎單車、與松山市搭少爺列車等，教人躍躍欲試。
◉台北捷運中山站日本各地壁面廣告拍照上傳活動
・時間：即日起～3/2(週三)
・日本各地壁面廣告合照請上傳粉絲團活動貼文下方
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