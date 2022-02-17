《貓》將於花蓮登場 花東鄉親一睹世界名劇風采

【旅奇傳媒/編輯部報導】2022年《貓》再次登上台灣舞台，花蓮縣長徐榛蔚為了讓花蓮鄉親不需舟車勞頓前往外縣市觀賞國際級文藝演出，成功邀請百老匯音樂劇《貓》前來花蓮巡演。女主角喬安娜偕男主角威爾理察森特特地拜會縣長徐榛蔚，並與明義國小音樂班小朋友們相談盛歡，宣傳花蓮場的演出，要讓鄉親一睹貓劇風采。

▲《貓》劇中男女主角親臨花蓮拜會花蓮縣政府。 圖：花蓮縣政府新聞科／提供

風靡全球40年的《貓》六度登台，驚人魅力至今無法動搖，票房與口碑歷久不墜，此次盛大抵台，更打破百老匯音樂劇在台灣巡演場次紀錄，其中2月24至2月27日在花蓮共演出6場次，請粉絲把握難得機會，進場觀看。

為了讓花蓮與國際表演藝術接軌，花蓮縣文化局每一年至少要邀請一場國際性表演藝術團體於花蓮演出，繼2020年愛爾蘭火焰之舞在花蓮小巨蛋演出，引起花蓮民眾廣大迴響後，這是第二次有國際級大型藝文表演活動在花蓮演出，為花蓮民眾帶來非常難得精彩的國際級優質表演藝術。

花蓮市明義國小音樂班18人合唱團在校長吳惠貞的帶領下，用來自花蓮美麗純淨的聲音，演譯音樂劇《貓》經典曲目《Memory》，迎接遠道而來的女主角喬安娜，和帥氣搖滾貓威爾理察森特，同時也影響著花蓮喜愛藝術的孩子成為有感受力、表現力、學習力，在藝術教養下懷抱世界文化、心胸更開闊。

女主角喬安娜提到，這是她第一次到訪花蓮，一下火車就看見翠綠山巒，十分欣羨花蓮人的生活環境。威爾理察森特也覺得花蓮相當漂亮，是一個美麗又純樸的城市，希望有機會能進行深度旅遊，好山好水好空氣的花蓮也藉此成功行銷國際。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野