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此生必遊「2022新北市平溪天燈節」六大裝置藝術展期到2╱28

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2022新北市平溪天燈節施放天燈。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
2022新北市平溪天燈節施放天燈。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒／編輯部報導】2022新北市平溪天燈節兩場放天燈活動已熱鬧落幕，不只是臺灣的元宵盛事，「新北市平溪天燈節」更獲Fodor's列為全球14大「此生必遊」的經典節慶，與巴西嘉年華、德國慕尼黑啤酒節齊名。

新北市政府副市長謝政達表示，最受民眾矚目的20呎大型主燈，今年以插畫風格繪製新北代表性的國際級觀光品牌，希望以平溪天燈節這個備受國際肯定的經典節慶活動作為開端，帶領大家認識新北觀光品牌新美學。

▲2022新北市平溪天燈節的主燈。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
▲2022新北市平溪天燈節的主燈。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

新北市境內擁有豐富自然景觀資源，都是國內外旅客造訪新北時不可錯過的獨特景色，今年8呎天燈上也以【越在地越國際 新北遊世界】為題，將新北市景點接軌國際，以「在新北市也能遊遍世界著名景點」印製新北市與國際景點的相似與微妙之處，精選十分瀑布、十三層遺址及瑞芳象鼻岩等新北市知名景點，對應國際觀光聖地，如美國尼加拉瀑布、祕魯馬丘比丘及沖繩萬座毛等，相似之處呼應在現今後疫情時代，不必出國也能賞遍世界奇觀，國際旅遊就從新北開始，撫慰大家因邊境管制無法出國旅遊的心。

此外，平溪最新打卡地標，六座期間限定的藝術裝置，「平溪意象」、「夜空霓幻」、「許願星河」、「星空夜未眠」、「幻彩枯枝」以及「幸福籠罩」每晚17:00-22:00亮燈，一路展至2/28止，今年特別結合幻彩、繽紛、古樸與天燈等氛圍與意象，打造平溪最新打卡景點，白天夜晚都好拍，平溪必遊景點，邀你來遊玩。

相關資訊：

新北市觀光旅遊網 https://newtaipei.travel/

新北旅客Facebook 粉絲團 http://www.facebook.com/ntctour

2022新北市平溪天燈節活動官網 http://tour.ntpc.gov.tw/2022skylantern

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天燈 觀光 瀑布

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