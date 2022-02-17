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2000盆繡球花迎客！ 「台北杜鵑花季」搭捷運就到，228連假大安森林公園賞杜鵑、繡球花海

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
2022台北杜鵑花季將於3/1開跑，228連假搶先一睹絕美花海。圖／台北市公園處
2022台北杜鵑花季將於3/1開跑，228連假搶先一睹絕美花海。圖／台北市公園處

每年3月舉辦的台北杜鵑花季成了賞花愛好者每年期待的盛事！「2022台北杜鵑花季」將於3/1開跑，因天候影響，公園裡的杜鵑花、2000盆繡球花已迫不急待要跟大家見面，盛花期預計在2月下旬至3月上旬，利用228連假期間不妨來大安森林公園，搶先一睹季節限定的美景！

2022台北杜鵑花季將於3/1開跑，228連假搶先一睹絕美花海。圖／台北市公園處
2022台北杜鵑花季將於3/1開跑，228連假搶先一睹絕美花海。圖／台北市公園處

2022台北杜鵑花季將於3/1開跑，228連假搶先一睹絕美花海。圖／台北市公園處
2022台北杜鵑花季將於3/1開跑，228連假搶先一睹絕美花海。圖／台北市公園處

精心打造的大安森林公園「杜鵑花心心展區」成了首波推薦打卡景點，從捷運大安森林公園站出站後，沿中央走道步行幾分鐘即可抵達，以杜鵑為主，輔以多彩爭豔的洋繡球花，提供市民繁花茂盛的春日饗宴。公園裡還有梅花、繡球花、鼠尾草、四季秋海棠、新幾內亞鳳仙等百花園繞花團錦簇，是228連假都市內走走賞花的好地方。貼心提醒，疫情期間出遊記得遵守防疫規則、戴口罩並維持社交距離喔。

2022台北杜鵑花季將於3/1開跑，228連假搶先一睹絕美花海。圖／台北市公園處
2022台北杜鵑花季將於3/1開跑，228連假搶先一睹絕美花海。圖／台北市公園處

2022台北杜鵑花季將於3/1開跑，228連假搶先一睹絕美花海。圖／台北市公園處
2022台北杜鵑花季將於3/1開跑，228連假搶先一睹絕美花海。圖／台北市公園處

2022台北杜鵑花季

展期：即日起~3/31

地點：台北市大安區新生南路二段1號。靠近大安森林公園大生態池落羽松木棧道旁

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