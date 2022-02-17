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澎湖海上花火節20周年陪你遊行 招募踩街團體新星

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「澎湖國際海上花火節」今年邁入20週年。　圖：澎湖縣政府旅遊處觀光促進科／提供
「澎湖國際海上花火節」今年邁入20週年。　圖：澎湖縣政府旅遊處觀光促進科／提供

【旅奇傳媒／編輯部報導】「澎湖國際海上花火節」今年適逢20週年，由澎湖縣政府主辦的「花火20 陪你遊行」活動即日期開始報名囉!廣邀招募觀光旅遊相關團體、公協會、學校、社區、街頭藝人、企業團體及一般民眾、遊客報名參加，以「光/LIGHT/LINE-花火20澎湖之光」繽紛光亮主題創意DressCode，組成具有澎湖海洋觀光特色及在地文化風采的繽紛踩街隊伍。

另外歡迎有表演熱忱、有特色、有亮點的團體參加徵選成為花火20獎勵踩藝團體，縣府會提供獎勵金補助踩藝團體提供精彩的演出，邀請您成為花火遊行閃亮新星，一般民眾和團體報名自即日起至3月27日止，獎勵踩藝團體報名日期自即日起至3月20日止，報名請上澎湖Travel搜尋相關訊息。

▲「花火20 陪你遊行」招募踩街團隊。　圖：澎湖縣政府旅遊處觀光促進科／提供
▲「花火20 陪你遊行」招募踩街團隊。　圖：澎湖縣政府旅遊處觀光促進科／提供

澎湖縣政府旅遊處表示，這次遊行活動將特別邀請鐵四帝、NONAME Dance、懶缸藝術工作室等專業遊行表演團隊提供精彩快閃演出，另外也邀請在地興仁國小、南寮社區和龍門社區參與街頭快閃，此外也歡迎報名參與遊行的隊伍可以更進一步報名「花火20陪你遊行」踩藝團隊，成為遊行隊伍隨隊演出團體，打造處處有驚喜、各點有活動，營造花火20週年歡樂嘉年華氣氛，也藉由各級團體參與，象徵花火節一路走來受到各界支持協助，也一路陪伴許多熱愛澎湖的遊客走過20年歷史，見證澎湖觀光的成長以及花火節的茁壯、變革與創新。

本次活動訂在4月16日(星期六)下午由縣府廣場出發，遊行路線涵蓋中正、仁愛、民權、民生路最後進入觀音亭主場，重頭戲將點亮「花火20澎湖光塔」，同時施放今年花火節第一套「澎湖限定」無人機搭配精彩花火秀，歡迎遊客跟鄉親融入同歡，將馬公市街區化為行動舞台，為澎湖國際海上花火節20週年盛大歡慶。 活動詳情請上澎湖Travel網站及花火節FB、IG粉絲專頁下載報名表，一般民眾可透過線上google表單完成報名，報名並全程參與活動即可獲得專屬神秘小禮物，數量有限，額滿為止。

相關資訊：

澎湖Travel網站 https://penghutravel.com

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