燈節、櫻花季、藝術展.. 全台「二月台灣旅遊月曆」活動滿滿，走春也要注意防疫

全台二月的活動也是滿滿滿！可以感受到全台都在慶祝新春的熱度～今年的二月除了有9天年假，還有元宵節、二二八，假期這麼多，必須提前為外出行程做準備！跟著小編的重點整理，一起來看看二月全台有什麼活動好參加吧～不過小編也要先提醒大家，參加活動的同時也要注意防疫哦！

二月活動月曆。 圖／FunTime

Gaki Hip－臺灣首座IG美術館

Gaki Hip－臺灣首座IG美術館。 圖／IG, rasheeda0109

IG美術館《Gaki Hip》有台語「自己拍」的諧音，展場內一共有15個沈浸式互動空間，希望在這自媒體當道的時代，吸引大家來拍照打卡～有巨型粉色獨角獸夾娃娃機、粉色紙鈔金庫、棒棒冰走廊，每個角落都繽紛又可愛，完全是為了填滿大家的IG版面而存在，每個場景都很好拍！

小編小提醒：現場無提供購票，一定要記的事先線上購票哦！

日期：2022/1/18~3/31

時間：11:00-19:00（週一休館，17:00為最後入場時間）

地點：台北市中山區建國北路一段92巷90號

超人力霸王親子足球保衛戰

超人力霸王親子足球保衛戰。 圖／kkday

超人力霸王（鹹蛋超人）在兒童新樂園打造了亞洲首創的《超人力霸王親子足球保衛戰》，場內設置了三大區域，每個區域分別安排不同關卡，像是決鬥擂台、互動牆、氣墊滑場、迴力鏢突擊防衛戰等等，讓爸媽可以和小寶貝來一場有趣的親子足球運動，也有快閃商店區可以逛唷！

體驗年齡：4~12歲

日期：2022/2/9~4/5

地點：兒童新樂園一樓室內遊戲場區

Pingu企鵝家族的誕生：40週年巡迴特展

Pingu企鵝家族的誕生：40週年巡迴特展。 圖／kkday

若是身為七、八年級生，這部超經典卡通《Pingu企鵝家族》不可能說沒看過吧～從1980年的原型測試影片逐格動畫，到現在已經40周年啦！這次的Pingu企鵝家族的誕生：40週年巡迴特展將展出400件黏土人型實體、分鏡圖、底片等製作，還有台灣場特別新增的經典雪屋、釣魚場景等大型互動遊戲區，想要購買特展限定商品的話也千萬別錯過囉！

日期：2022/01/28~5/1

地點：國立臺灣科學教育館7樓西側特展區

武陵農場櫻花季

武陵農場櫻花季。 圖／shutterstock

武陵農場位於台中市山區，四季皆美，不過最廣為人知的就是每年的櫻花季啦！兩萬株的櫻花在此綻放，漫步在此～非常壯觀又浪漫！不過吸引人潮的程度就是住宿被秒殺、交通大塞車，所以每年都會有完善的疏運管制，除了房客之外，一般遊客禁止開車入園，若想要上來賞櫻建議搭乘國光客運的賞櫻專車唷！

日期：2022/2/12~2/28

地點：台中市和平區武陵農場

九族櫻花祭

九族櫻花祭。 圖／shutterstock

九族文化村的櫻花祭將於2/16開跑，可以說是全台最大的賞櫻盛會！不僅有五千棵櫻花樹可以賞櫻、讓你漫步在浪漫之終，園區內還有許多遊樂設施可以玩，而且都來一趟了一定要順遊一下台灣知名景點日月潭，很適合安排個兩天一夜的小旅行唷！

花期：

八重櫻 : 2月上、中旬

吉野櫻 : 2月中旬

富士櫻 : 2月下旬

薰衣草 : 3月中旬、4月

日期：2022/2/6~3/6

地點：九族文化村

2022奔羊節

2022奔羊節。 圖／shutterstock

極具瑞士風情的清境農場，「奔羊節」可以說是每年的年度重頭戲，因為疫情停辦了兩年，即將在2022再度隆重登場啦！可以看著綿羊大軍在草原上奔馳，浪漫又療癒～還可以跟著羊咩咩在馬路上散步（奔走？），是個很不錯的體驗哦！

小編小提醒：目前因本土疫情影響，停辦與否仍要以主辦單位公告為主唷！

日期：2022/2/18

地點：南投清境農場

2022月津港燈節

2022月津港燈節。 圖／都市藝術工作室

台南鹽水港因為地形略微彎曲，所以有「月津」、「月港」之稱，而2022月津港燈節正是將整治後的月津港與國內外藝術團隊打造的藝術造景結合，今年共有70個團隊、83件藝術作品，可以說是歷屆規模最大的一次，非常值得花時間來這裡走走看看，享受夜晚絢爛的光影與作品的結合，真的非常美啊～

日期：2022/1/22~02/28

地點：臺南市鹽水區月津港

月之美術館—漫月美行動

月之美術館—漫月美行動。 圖／IG, a.hsuan.lin

月之美術館至今已邁入第三年，今年的月之美術館主題為「漫月美行動」，將整個鹽水歷史街區、月津故事館、舊一銀老屋、蔡和泉故居和7-11鹽生門市變身成一座戶外美術館～在六條巷弄終展出十八件藝術作品、活化了三棟在地老屋，全程都是免費參觀哦！

點燈時間：18:00~22:00

日期：2021/12/18~2022/2/28

地點：臺南鹽水歷史街區

2022台灣慶元宵-鹽水蜂炮

2022台灣慶元宵-鹽水蜂炮。 圖／台南市政府(圖為2020年鹽水蜂炮活動照)

俗話說「北天燈，南蜂炮」，鹽水蜂炮起源於台南鹽水區，蜂炮由許多沖天炮組成大型發炮台，在萬炮齊發之時，也象徵著驅逐瘟疫、消災解厄。由於當年瘟疫肆虐，而後居民迎請關聖帝君神轎出巡、並沿途放鞭炮，果真驅除了瘟疫，至此鹽水蜂炮就成了台灣元宵節很重要的傳統民俗活動了！

小編小提醒：若要參與的朋友，一定要做好防護措施，全罩式安全帽、棉質外衣、褲子、手套等都是必備，千萬不要受傷囉！

日期：2022/2/14~2/15

地點：臺南市鹽水區鹽水武廟

2022台灣燈會

2022台灣燈會。 圖／高雄市政府觀光局

2022台灣燈會在高雄！高雄將打造雙燈區，分別位於愛河灣及衛武營，結合了高雄兩座國家級場館—衛武營國家藝術文化中心以及高雄流行音樂中心，四周打造各式極具美感的燈飾作品，而主燈以鳳彩飛舞為主題，位於衛武營展區中央燈區，還有小朋友最喜歡的Q版老虎小提燈哦！

日期：

愛河灣展區及衛武營展區地方燈區2/1-2/28

衛武營展區中央燈區2/15-2/28

地點：愛河灣展區、衛武營展區

庫洛魔法使特展

庫洛魔法使特展。 圖／IG, ziying_0315

喜歡庫洛魔法使的粉絲快來看！去年在台北展出的庫洛魔法使特展，今年將移到高雄展出啦～並且會分為兩階段展出不同的系列原畫，以及庫洛牌、小櫻牌及透明牌三種系列卡牌，還有巨型小可可以一起拍照哦！除此之外，展場販售許多周邊商品，還有特展限定周邊哦！

日期：2022/1/15~2/28

地點：新光三越高雄左營店10樓國際活動展演中心

2021落山風藝術季

2021落山風藝術季。 圖／IG, kt301z7

落山風之強大，帶給恆春不一樣的風情，乘著此風～從2021/12/25至2022/3/1，於屏東縣車城鄉海口港舉辦了2021落山風藝術季，一共展示了18件作品，以落山風來襯托作品的美，希望藉由這些作品讓大家感受落山風的狂放之美。除此之外，也會有一些紀念品販售、劇場表演等等，若有前往屏東可以去逛逛喔！

日期：2021/12/25~2022/3/1

地點：屏東縣車城鄉海口港

在疫情之下很多實體活動都被取消，但也有活動在評估後決定維持舉辦，除了珍惜可以出去旅遊的機會，大家出門也記得做好防護措施喔～難得放春假，提前規劃行程，一起度過溫暖的春季吧！

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