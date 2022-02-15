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「2022澎湖四季旅遊」3條經典路線玩菊島

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▲冬季訪古輕旅行推出3條經典路線。　圖：澎湖國家風景區管理處／提供
▲冬季訪古輕旅行推出3條經典路線。　圖：澎湖國家風景區管理處／提供

2022澎湖四季旅遊，冬季活動首推喜氣的元宵乞龜專車。　圖：澎湖國家風景區管理處／提供
2022澎湖四季旅遊，冬季活動首推喜氣的元宵乞龜專車。　圖：澎湖國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】迎來暖春，離島旅遊又將成為出遊度假首選！澎湖國家風景區管理處推出「2022澎湖四季旅遊」新春首發-澎湖元宵暨冬季旅遊活動，結合業界共同推出「乞龜專車」遊程，並規劃「冬季訪古輕旅行」一系列活動，歡迎來體驗不一樣的冬季訪古旅遊。

為期一個月的「冬季訪古輕旅行」活動，活動時間自2月11日至3月13日止，包含3條經典行程，有南環線「風櫃聽濤廟宇輕旅行」、北環線「夢幻秘境打卡輕旅行」、湖西線「農漁村體驗輕旅行」，活動日期：南環線為2月11日、2月18日、2月25日、3月4日、3月11日（每週五）出發，北環線為2月12日、2月19日、2月26日、3月5日、3月12日（每週六）出發，湖西線為2月13日、2月20日、2月27日、3月6日、3月13日（每週日）出發，共計15梯次，冀望透過遊客親身體驗，能更深入了解澎湖的軍式史蹟、五營、石敢當、石塔及廟宇文化，進而帶動澎湖旅遊觀光發展。

▲元宵活動期間，還有打卡送好禮、集章送好禮系列活動。　圖：澎湖國家風景區管理處／提供
▲元宵活動期間，還有打卡送好禮、集章送好禮系列活動。　圖：澎湖國家風景區管理處／提供

帶領旅客走訪特色廟宇的「元宵乞龜專車」，於2月15日正式登場，有「湖西+南環線」及「北環線」專車，湖西+南環線為2月15日至18日，北環線則為2月15日至20日，讓旅客可以在澎湖一同為新年祈福、歡喜度元宵。

澎管處宗民處長表示，為增加元宵節之趣味性，特於2月14日至20日期間，在澎湖機場旅遊服務中心櫃檯辦理互動小遊戲領取精美小禮物活動，有「打卡送見面禮」，凡在菊島歡樂遊-澎湖國家風景區粉絲團按讚並打卡，即獲得明信片乙張，有「猜謎活動」，民眾自由抽出謎題，答對者即可參與「轉盤轉轉樂」送明信片、防水袋、杯袋、頭巾等等，現場還有好玩「乞龜博杯」，只要連續擲聖筊3次，即獲得肪片龜1隻，另外憑證件可索取集章卡1張。

「集章活動」集至指定廟宇踩點集章，集滿5點後至澎湖機場旅遊服務中心兌換「綠蠵龜公仔」1隻及「摸彩券」1張，綠蠵龜公仔700隻（每日限量100隻），兌完為止。在整個活動結束後，將於2月25日抽出獎項，獎品豐富，獎項將公佈於澎管處官網及粉絲團，歡迎大家一起來參與。

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