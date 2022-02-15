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3月壽星免費住、身分證中1碼85折！五星飯店「台南香格里拉」4大優惠

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／台南遠東提供
圖／台南遠東提供

五星級飯店「台南遠東香格里拉」推出一系列優惠，最新祭出免費招待虎年「3/23壽星」入住一晚，另有身分證對對碰，只要含4、5、6、7、8任一碼即可不限平假日打85折，另有3月壽星、振興買一送一方案，4大好康一次看。

虎年3/23生日免費住：即日起4/15

台南遠東香格里拉飯店豪華客房。圖／台南遠東提供
台南遠東香格里拉飯店豪華客房。圖／台南遠東提供

台南遠東香格里拉即日起新推超狂方案，只要為屬虎如2010、1998、1986、1974、1962、1950且3/23出生的幸運兒，即可於指定期間內本人免費入住一晚12坪豪華客房。活動適用期間自2/22起至4/30期間的週一至週四，每日限量3間，訂完為止。此外，若加購遠東Café自助早餐Buffet，還享優惠價500元，現賺204元。

對中身分證1碼 85折入住：即日起4/15

雅仕套房。圖／台南遠東香格里拉臉書專頁
雅仕套房。圖／台南遠東香格里拉臉書專頁

生日槓龜沒關係，身分證繼續秀出來！即日起至4/15，只要對中「4、5、6、7、8」任一碼數字，不限平假日皆可享85折優惠，5碼全中再免加價升等27坪雅仕套房，升級旅遊享受。此活動預訂入住期間為2/14至4/30，不適用日期以預訂網頁為準，房價需另加收10%服務費與5%稅金，每日限量供應，本優惠無法併用。

三月壽星獨享77折：即日起4/15

台南遠東香格里拉「遠東CAFÉ」自助餐廳。圖／台南遠東提供
台南遠東香格里拉「遠東CAFÉ」自助餐廳。圖／台南遠東提供

不僅如此，3月壽星也能超前部署慶生之旅。即日起至4/15預訂任一客房，符合3/1至4/30期間週一至週四入住，即享77折，再送一客遠東Cafe自助餐，買一送一一人獨享生日優惠超划算。房價同樣另加收10%服務費與5%稅金、每日限量10間、優惠無法併用。

振興台南買一送一專案：即日起截至4/30

尊榮客房。圖／台南遠東香格里拉臉書專頁
尊榮客房。圖／台南遠東香格里拉臉書專頁

還沒使用振興券的人還有專屬優惠！截至4/30只要使用振興券入住豪華閣尊榮客房乙晚，即贈豪華客房住宿券，也可直接使用連續入住兩晚，續住不換房免費升等至同房型，同享豪華閣貴賓廊專屬禮遇如全天候飲品、早餐及黃昏雞尾酒時光，週日至週四限定，以上房價需另加10%服務費和5%稅金，優惠不開放合併使用。

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