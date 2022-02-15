鹽水月津港燈節熱力點燃至月底　蜂炮縮小規模今開炸 祈求疫情退散

【整理：行遍天下】

台南鹽水區春節期間的活動非常多，月津港燈節與鹽水蜂炮，一靜一動、聲光效果同樣十足。

▲月津港燈節創造出迷幻繽紛的光影饗宴。（圖片提供：台南市政府）

鹽水武廟的蜂炮歷史，起源於1885年，當時為神轎出巡伴隨著燃放爆竹驅逐瘟神而流傳迄今，活動期間除了有高大、炮火猛烈的主炮城，還會有上百座小炮城，點燃上百萬支蜂炮，震撼力十足。今年受疫情影響將縮小規模舉辦，將不遶境且禁止民眾犁炮，活動於元宵節當日集中於鹽水國中等處定點施放。

▲北天燈、南蜂炮，讓鹽水的蜂炮活動萬人空巷，但今年已無法看到此盛況。（圖片提供：台南市政府）

▲台南鹽水蜂炮的炮火猛烈，震撼力十足。（往年資料畫面，圖片提供：台南市政府）

同位於鹽水的月津港燈節，將河景、地貌，與燈景結合展現夢幻氣息，2018年月津港燈節更榮獲德國紅點的傳達設計獎肯定。2021年初因為疫情停辦，2022年月津港燈節共邀請逾70組藝術團隊、展出83組藝術作品，堪稱歷屆最多，規模盛大。

▲藝術燈區的作品-月光紛飛。（圖片提供：台南市政府）

▲藝術燈區的作品-拾光。（圖片提供：台南市政府）

今年的月津港燈節以「禮物/PRESENT」為策展主題，即日起至2/28於月津港周邊、鹽水車站、街區巷弄盛大登場，且有日本藝術團隊「teamLab」首度來到南臺灣、布展在永成戲院的沉浸式互動投影作品《彩繪水族館》，用光影點亮台南鹽水老街。

▲巷弄街燈區的作品-熒熒微光，融合鹽水「八角樓」的幾個重要建築特色於作品中。（圖片提供：台南市政府）

▲teamLab-彩繪水族館能將參與者所繪的海洋生物投影在巨型虛擬水族館上，透過參與作品感受到創造性想像的力量。（圖片提供：台南市政府）





活動資訊

鹽水蜂炮&月津港燈節

地點：台南市鹽水區鹽水武廟周邊及月津港親水公園

時間：蜂炮2/15，月津港燈節1/22~2/28

網址：www.yuejinlanternfestival.com





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