圓山飯店70週年「免費兌換券」優惠大放送！入住送3000餐飲金、用餐送住房

台北老字號地標之一「圓山大飯店」即將邁入70週年，配合週年慶特別祭出超狂優惠方案，即日起至3/31享「住房送用餐、用餐送住房」，有吃有住最高現賺超過5000元，休假日是時候手刀排起來！

天際客房。圖／圓山大飯店臉書專頁

為歡慶70週年，台北圓山大飯店首波祭出限量「圓山70‧5270 我愛70大放送」專案，即日起至3/31凡於平日週日至週四入住5270元天際客房，即可獲贈6張500面額、共3000元餐飲抵用券，4/1前可在館內松鶴餐廳、花園咖啡廳、圓苑餐廳、金龍餐廳、圓山牛排館及外賣部「不限金額」自由折抵。「住房送用餐」優惠每日限量20間，並加碼價值1998元的雙人旗袍體驗，讓大家在宮殿式建築盡情打卡，提醒大家，指定國定假日連假及假日入住需要額外加價。

松鶴餐廳。圖／圓山大飯店臉書專頁

「用餐送住房」則為只要於餐飲、購物當日累計消費滿5270元，即可獲得「平日豪華客房住宿券」免費兌換券，活動同樣截至3/31，住宿不含早餐，兌換期限至4/30，限週日至週四入住，2/27、4/3至4/4及假日則每房每晚加價1000元，優惠無法併用。

圓山牛排館。圖／圓山大飯店臉書專頁

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