台灣好行「皇冠北海岸線」服務品質第一名 搭車抽好禮回饋遊客

北觀處獲110年度台灣好行推動單位評比第一名成績。 圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒／編輯部報導】交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處（以下稱北觀處）推行之「台灣好行-716皇冠北海岸線」榮獲交通部觀光局110年度台灣好行服務品質優化評比一般類型之推動單位第一名，為回饋遊客及慶祝獲獎，即日起至28日特推出「搭好行~北海岸拍照趣」紅包抽抽樂活動，獎項有皇冠北海岸線套票、一日券、限定紀念品等，數量有限送完為止，歡迎遊客搭乘好行公車遊北海岸。

▲形塑路線意向-金山及三芝遊客中心候車亭。 圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

北觀處陳美秀處長表示，「台灣好行-716皇冠北海岸線」自101年推行以來，本處與營運業者淡水客運共同推廣，逐年滾動式調整營運模式及提升服務品質，109年於台灣好行服務品質優化評比榮獲第二名，110年在疫情期間持續形塑路線意象、整合多元運具更獲第一名及優等佳績。

營造整體北海岸觀光意象及友善乘車旅遊環境，包含皇冠北海岸線車輛外觀以「喔熊組長」結合北海岸特色，如喔熊騎單車與野柳女王寶寶迎賓、中角灣衝浪、感受朱銘美術館藝術氛圍等；提升「金山遊客中心站」候車環境，融合金山萬里溫泉、秋季限定金花石蒜以及女王寶寶一起開心泡湯的意象，打造全新候車空間，另有「三芝遊客中心」及「野柳地質公園」2座候車亭，喜歡拍照打卡、蒐集喔熊的粉絲千萬別錯過!

▲皇冠北海岸線中巴公車。 圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

其他服務優化項目如結合淡海輕軌、綠能運具Youbike及GoShare推動北海岸低碳旅遊；整合交通、北海岸特色景點及商家推出4款主題套票；公車內部增加北海岸景點意象（如車內枕巾、低地版公車內部天花板彩貼等），加深遊客對北海岸景點印象及增添乘車樂趣；除辦理教育訓練，北觀處亦提供獎勵機制頒發獎狀及獎金予優良駕駛，提升好行駕駛品牌認同及榮譽感，期間獲得遊客對駕駛正面評價及讚許，包括駕駛員友善親切熱心、主動提醒遊客乘車時間、地點及指引方向、能以英文與外國遊客簡易溝通等。

為回饋遊客及慶祝皇冠北海岸線獲第一名佳績，北觀處推出「搭好行~北海岸拍照趣」紅包抽抽樂活動，自111年2月12日至28日，凡搭乘「台灣好行-716皇冠北海岸線」，於淡水捷運站或野柳地質公園站上車時向駕駛索取乘車證明，當日憑乘車證明及與皇冠北海岸線特色候車亭（三芝、金山及野柳）合照照片，即可至三芝、金山及野柳遊客中心參加紅包抽抽樂活動。獎項包含皇冠北海岸線套票、一日券、頸枕、提袋、北觀手工皂、背包套等紀念品。另外，憑當日乘車證明及野柳地質公園門票，還可至野柳遊客中心兌換加碼禮品1份，數量有限，送完為止。

「皇冠北海岸線」沿線18個站點，包含奇特地質景觀、文藝作品、運動觀光、熱門打卡景點、溫泉泡湯、海鮮美食等多元特色，北觀處邀請大家搭乘「716皇冠北海岸線」遊北海岸，來趟低碳環保輕旅行！有關「皇冠北海岸線」路線、班次及4款套票等最新訊息，請至「台灣好行」官網或北觀處官網查詢。

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