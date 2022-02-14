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情人節拚了！威力彩12.5億頭獎號出爐 愛情麵包通通都要

到神山部落逛市集　 「2022山那邊的市集」週末限定亮點

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屏東縣霧臺鄉神山部落舉辦「2022山那邊的市集」有一系列精彩活動。　圖：茂林國家風景區管理處／提供
屏東縣霧臺鄉神山部落舉辦「2022山那邊的市集」有一系列精彩活動。　圖：茂林國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】為了讓更多遊客認識部落文化與旅遊魅力，交通部觀光局茂林國家風景區管理處持續推廣轄區內部落產業，於屏東縣霧臺鄉神山部落辦理「2022山那邊市集」，於2／12～3／6的每週六、日，與大家共度美好的週末時光。

▲市集攤商-石板烤肉。　圖：茂林國家風景區管理處／提供
▲市集攤商-石板烤肉。　圖：茂林國家風景區管理處／提供

茂管處精心規劃多元在地特色品牌、文化手作DIY、部落音樂展演，還有消費滿額集點換好禮等好康項目，歡迎各地民眾相約出遊，造訪美麗的高屏山麓上「山景x藝術」豐富您的身心靈，共度山間時光，感受大地醞釀的繽紛藝思。

▲表演團體演出。　圖：茂林國家風景區管理處／提供
▲表演團體演出。　圖：茂林國家風景區管理處／提供

山那邊的市集不僅能買吃美食、買文創工藝品及看表演，還有一系列的DIY體驗活動，有小米吊飾、石頭彩繪、羽毛吊飾、琉璃手鍊、月桃杯墊等項目提供民眾免費體驗，體驗券索取可至茂管處粉絲專頁採取線上報名及現場報名，體驗名額有限，要體驗要快喔！

本場市集還有加碼好康放送，凡於市集活動期間，完成指定打卡任務，即可兌換精美禮品1份，以及於現場消費50元即可獲得1點，集滿5點即可參加抽獎喔！

▲2022山那邊的市集，2/12～3/6的每週六、日舉辦。　圖：茂林國家風景區管理處／提供
▲2022山那邊的市集，2/12～3/6的每週六、日舉辦。　圖：茂林國家風景區管理處／提供

受疫情影響，國內旅遊大幅成長，一日深度旅遊成了許多人的周末首選，從美食了解在地特色文化更能引起文化共鳴，茂林國家風景區管理處邀請市區的朋友們假日走出家門，並鼓勵民眾多加使用「國旅券」、「五倍券」來消費，共襄盛舉「2022山那邊的市集」。

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市集 DIY 觀光

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