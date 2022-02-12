只懂好市多「骨灰罈紅茶」就落伍了！最新清水模新品登場　網：就缺蓋子了

美式賣場好市多一款早餐茶品牌因其外觀造型，被形容為「骨灰罈紅茶」，日前春節時期首推棗紅色喜氣版因應景掀起新一波熱議。而社團今（12日）出現新商品照片，讓網友再度聯想到「骨灰罈」，神似度更屬於紅茶的進階版，讓網友直指：「只差少一個蓋子了」。

好市多日前新推「清水模花盆」，主打採用輕量耐用水泥製成，強調可抗各種氣候並防止結霜，盆底亦有排水孔，不必擔心植栽因過度澆水而淹死，室內室外都適用。而水泥風設計本屬於質感時尚路線，但定睛一看卻發現造型與骨灰罈相似，吸引網友歪樓留言：「都沒人覺得像什麼罈嗎」、「這年頭的設計 怎麼都如此讓人容易聯想到那個在塔裡的……」、「好像⋯只差少一個蓋子」。

新品大小為直徑47.5x54公分，售價1245元，也有人開玩笑表示價格便宜，「可以買一個放多人的」，還有人表示盆栽上的照片替換上人的照片相似度更高，看來好市多「骨灰罈紅茶」終於等到了新的話題接班人，不過故事畫風可能更加陰惻惻。

「骨灰罈紅茶」話題始祖。圖／臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」@Daybuy Tw

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