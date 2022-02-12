2022台北燈節快閃士林　電子集章抽好禮

【旅奇傳媒／編輯部報導】2022台北燈節將在2/11~2/20為期10天於士林登場，除了白天逛街、晚上賞燈，這次台北燈節規劃豐富多元的活動內容，更推出電子集章抽好禮活動，只要下載「台北通」APP並完成系統認證會員，透過掃描QR Code蒐集三大燈區內的集章點位，三個主題燈區皆需集滿5個祥虎章，集滿15個祥虎章即可參加抽獎，當日蒐集但未兌換的章點，可累計使用，燈節期間10天每天都有1次抽獎機會，每人最高有10次抽獎機會，完成次數愈多，中獎機率愈高。讓民眾來到士林除了賞燈之外，還可以把豐富獎品帶回家。

▲2022台北燈節期間推出電子集章抽好禮活動。 圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

2022台北燈節期間推出電子集章抽好禮活動，集點完成且填寫抽獎資料後，將由電腦隨機抽獎，並於2/23(三)下午4時於2022台北燈節官網、台北旅遊網facebook公布得獎名單。得獎者須於2/24(四)~3/11(五)上午10時至下午6時期間至指定地點，憑相關身分證明兌換獎品（逾時未領獎視同放棄領獎資格）。趕快相揪親朋好友天天到士林享受不同玩法的旅程，各式好禮等你帶回家。

相關資訊：

2022台北燈節官網 https://2022lanternfestival.taipei/tc/index.php

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