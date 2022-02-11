櫻花陸續盛開中　梨山邀遊客上山賞花走春 2月底將達最盛況美不勝收

緊接著農曆春假之後就是眾多情侶期待的「情人節」了，台北喜來登大飯店特地推出「情人節用餐送住房」優惠活動，只要訂購情人節雙人套餐之賓客，可享有用餐當日免費入住的超狂好康，不僅如此也可選擇直接1泊2食專案，將贈送紅酒與Buffet早餐，快衝預訂起來給專屬的另一半驚喜吧！

2022-02-09 12:58