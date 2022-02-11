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櫻花陸續盛開中　梨山邀遊客上山賞花走春 2月底將達最盛況美不勝收

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梨山櫻花盛開，歡迎上山走春。　圖：參山國家風景區管理處／提供
梨山櫻花盛開，歡迎上山走春。　圖：參山國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】今年冬天梨山冷熱交替、春雨浸潤，櫻花樹提早發芽、開花，原本三月櫻花季，卻提前在二月就處處開花，櫻花茂盛綻放近年罕見，參山處處長曹忠猷表示，邀請各遊客來梨山賞花走春，武陵農場櫻花季將於2/12開跑，海拔較高的福壽山農場「千櫻園」也將於2/12開園，預估228連假時，千櫻園花開將達到最盛況。

▲福壽山農場「千櫻園」將於2/12開園。　圖：參山國家風景區管理處／提供
▲福壽山農場「千櫻園」將於2/12開園。　圖：參山國家風景區管理處／提供

梨山賓館表示，許多民眾來電預約三天兩夜賞櫻假期住宿，房間即將滿額。今年櫻花開花期較早，台八線沿路山櫻花早已盛開，福壽山農場「千櫻園」以台灣富士櫻為主，目前花開5成預估到了二月底，花開將達到最盛況，228假期到梨山賞櫻成為民眾出遊首選。

▲福壽山千櫻園花朵繁茂宛如置身日本。　圖：參山國家風景區管理處／提供
▲福壽山千櫻園花朵繁茂宛如置身日本。　圖：參山國家風景區管理處／提供

福壽山農場表示，「千櫻園」園區內種植約千株粉紅花朵台灣富士櫻，十分嬌艷美麗，是山櫻花與日本山櫻的混種，花朵圓胖呈粉紅色，盛開時就像是粉紅色的棉花糖，與日本稱富士櫻的豆櫻不同。目前花開約5成，預計228連假花況達到最盛。

▲梨山空氣清新，三月櫻花季更是提早於二月綻放。　圖：參山國家風景區管理處／提供
▲梨山空氣清新，三月櫻花季更是提早於二月綻放。　圖：參山國家風景區管理處／提供

此外南庄遊客中心前廣場櫻花正盛開，非假日時間仍見拍照賞花人潮，民眾可上山賞花，順道遊玩峨眉湖環湖步道、富興茶業文化館、細茅埔吊橋、南庄老街、東村宿舍等景點。八卦山區也正暖春來臨，花木扶疏，氣候晴朗，適合假日郊外踏青。

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