臺鐵觀光列車全收集 「鳴日號」米其林級餐車、山海線景觀輕食列車將登場

今年臺鐵「鳴日號」將推出2.0版「米其林級列車」，與晶華酒店合作，預料再掀觀光列車風潮；圖片／臺鐵局提供

臺鐵近年積極發展鐵道觀光，推出各式觀光列車，從早期的「環島之星」及郵輪式觀光列車，到近期以「臺鐵美學復興2.0」掀起關注：鎖定高端客層的「鳴日號」、復古親民的「藍皮解憂號」。今年「鳴日號」將推出2.0版「米其林級列車」，與晶華酒店合作，預計還有「海風號」、「山嵐號」，加入臺鐵觀光車隊陣容，觀光火車大躍進，各式觀光列車分別如何定位、又有哪些特色呢？《欣傳媒》一次為你解析整理。

「藍皮解憂號」由舊的普通快車改造，是台鐵唯一骨董級列車；圖片／臺鐵局提供

「環島之星」及郵輪式觀光列車是臺鐵與易遊網旅行社合作經營，打造「環島之星Hello Kitty繽紛列車」，以「跟著Hello Kitty環台灣」為設計理念，玩遍全台灣。「鳴日號」、「藍皮解憂號」觀光列車是臺鐵與雄獅旅遊合作經營，110年由臺鐵美學小組合力推出的「鳴日號」，是由莒光號所改造，甫推出即奪得日本設計大獎，並採取五星級服務，包括專屬車站接待處及月台、「鳴日管家」親切笑容、史上「最奢華鐵路便當」、搭配主題性特色遊程等，讓臺鐵觀光列車邁向新里程碑；「藍皮解憂號」由舊的普通快車改造，是台鐵唯一骨董級列車，保留「可開式復古車窗」、重新手工打造「阿公級電風扇」，延續復古風味，行駛南迴鐵路，沿線可同時欣賞台灣海峽與太平洋海景，為台灣最美的「微笑曲線」。

「鳴日號」的米其林級餐車，為旅客打造結合沿線地方上特色食材的精緻美食饗宴，圖片／臺鐵局提供

一開賣即秒殺的「鳴日號」，今年將更進階層級，臺鐵、雄獅旅遊與晶華國際酒店合作「米其林級餐車」，網羅晶華酒店一線主廚，為旅客打造結合沿線地方上特色食材的精緻美食饗宴，搭配餐酒，一方面享用美食，也同時欣賞美麗風景，提供遊客在火車上享有全新體驗，將待疫情降級，解除觀光列車上的飲食禁令，展開試營運。

「山嵐號」、「海風號」將特色景觀餐廳搬到鐵道上，以EMU500型改造；圖片／臺鐵局提供

蒸汽火車魅力讓許多粉絲追著跑，臺鐵2014年推出「SL仲夏寶島號」至今，成功形塑臺鐵蒸汽火車品牌，搭乘蒸汽火車深度體驗花東之美。

「山嵐號」、「海風號」將特色景觀餐廳搬到鐵道上，以EMU500型改造，定位為輕奢小旅行，規劃2小時、100公里的旅程，提供下午茶、輕食，佐以山景或海景相伴。「海風號」行駛西部海線（竹南-彰化），「山嵐號」行駛花東縱谷線（玉里-台東）。

「海風號」行經的就是鐵道迷最愛的「海線五寶」，「海線五寶」：談文、大山、新埔、日南、追分，沿自日據時期，所建蓋的洋和風式木造車站，體驗車站的歷史與人文；「山嵐號」穿越花東縱谷讓乘客倘佯稻海，欣賞四季變化的美景。

撰 文／方雯玲 Wenling Fang

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