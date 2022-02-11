要法式還是義式？ 2022情人節大餐&住宿推薦 讓情人浪漫用餐還能免費住房

今年情人節，你想要法式、義式還是中式？各大飯店針對情人節皆推出浪漫的情人節大餐，搭配超值情人節住宿，為情侶們帶來幸福氛圍與甜蜜驚喜！

各大飯店針對情人節皆推出浪漫的情人節大餐，搭配超值情人節住宿；圖片／台北喜來登大飯店提供

台北亞都麗緻大飯店以經典杭饌為名的天香樓，首度推出情人餐點，巴賽麗廳、巴黎廳1930x高山英紀兩間法式餐廳也以情人節大餐迎客，活動期間點購各餐廳指定套餐，享優惠2,000元加購價值14,080元的當晚卓越客房雙人住宿。台北喜來登大飯店推出「心香印」情人節餐飲及住房活動，2月12日至2月14日由「比薩屋」獻上義式雙人套餐，加贈用餐當晚免費入住客房乙晚，「安東廳」則推出由頂級和牛與龍蝦搭配的海陸雙主菜，獻上情人節奢華饗宴。

台北亞都麗緻大飯店

巴賽麗法式傳統經典家常相伴

巴賽麗廳充滿傳奇故事的情人節主菜：香煎比目魚襯安娜洋芋、迪格蕾醬汁；圖片／台北亞都麗緻大飯店提供

台北亞都麗緻大飯店推出Love 就是愛˙情人住宿專案，雙人入住卓越客房乙晚，贈進口巧克力，粉紅氣泡酒，麗緻熊玩偶各乙份。週日至周四間入住再享房型升等乙級，每房5800元起。

台北亞都麗緻大飯店，巴黎廳1930x高山英紀以情人節花語寄情；圖片／台北亞都麗緻大飯店提供

巴黎廳1930x高山英紀 浪漫愛語 玫瑰花入菜

巴黎廳1930 x高山英紀，是國內最具代表性的正統法式精緻餐飲餐廳，2月14日浪漫之夜，以傳遞著浪漫愛語的玫瑰花營造出愛戀雙人饗宴，多款經典法式料理。波士頓龍蝦˙四季豆˙美國醬汁為主廚高山英紀盛宴慶點之創作。甘甜鮮嫩的龍蝦片與北海道干貝，舖放於清脆圓潤的四季豆上，綠白交錯間顯得清爽明澈，佐以融匯奶油與鮮蝦熬製成的美國醬汁，甜甘滋味悠長深遠，點綴著饒富情意的粉色玫瑰增添浪漫情懷。

鴨肝˙洛神˙玫瑰，以利口酒燉煮後的入菜，並搭配新鮮草莓水果，風味迥異各有千秋，香煎鴨肝佐以微酸洛神醬汁、波爾多酒汁，讓戀人們品嚐酸甜果香的天然風味。

巴黎廳1930x高山英紀浪漫花語情人套餐，每位5,200+10%，點用情人套餐兩份加贈浪漫花束。

天香樓元宵情綵表情意

台北亞都麗緻大飯店天香樓元宵情綵，於活動期間點購3,600元以上套餐兩客，特別禮遇香檳冷泡茶2杯、情人小圓鏡乙個、時令草莓奶酪乙份與套餐甜點升等酥炸元宵乙份；餐期間特別免費8歲以下兒童乙位，另加贈手磨堅果螺絲捲、麗緻熊塗鴉紙、彩虹筆與麗緻熊貼圖貼紙乙張。

台北亞都麗緻大飯店推出Love 就是愛˙情人住宿專案，雙人入住卓越客房乙晚，贈進口巧克力，粉紅氣泡酒，麗緻熊玩偶各乙份。週日至周四間入住再享房型升等乙級，每房5800元起。

台北亞都麗緻大飯店 情人節專案

訂席(房)專線: 02-2597-1234

天香樓【元宵情綵】6600套餐內，黃魚獅子頭詩意滿滿；圖片／台北亞都麗緻大飯店提供

台北喜來登大飯店「心香印」情人節專案

用餐送住房、一站式約會全攻略

台北喜來登大飯店推出「心香印」情人節餐飲及住房活動，更將戰線一路延長至白色情人節，推出「心香印」住房專案，自2月11日起至3月14日期間皆可預訂入住！專案入住豪華客房並享有唯美專屬的客房布置、雙人外帶餐點、精選紅酒、花束、頂級保養面膜及翌日十二廚自助早餐，每晚4,980元起，打造一整個月的甜蜜浪漫。

台北喜來登大飯店「比薩屋」於2月12日至2月14日間推出情人節雙人套餐；圖片／台北喜來登大飯店提供

充滿義式風情的「比薩屋」

情人專屬盛宴，用餐加贈住房

台北喜來登大飯店「比薩屋」於2月12日至2月14日間推出情人節雙人套餐，每套5,980+10%元，前菜「綜合海鮮冷盤」集合北海道干貝、廣島生蠔、黃金蟹等鮮美彭湃的海洋珍味，湯品可選擇濃醇滑順的「黑松露南瓜野菇濃湯」或者鮮甜清爽的「義式番茄澳洲牛尾蔬菜湯」，緊接著品嘗「北海道海膽百合燉飯」鮮嫩海膽與燉飯的軟糯口感，相得益彰，主菜精選「美國頂級肋眼牛排」搭配「波士頓龍蝦」，甜點「義式鮮奶酪、草莓果醬、金粉玫瑰花」以唯美心型元素為豪華的情人夜結尾。2月12日至2月14日期間，預訂點用比薩屋情人節雙人套餐之賓客，即可享有用餐當日免費入住「舒適客房」乙晚的專屬禮贈，一站式搞定不可或缺的節日儀式感。

台北十大約會餐廳「安東廳」

情人節奢華饗宴

台北喜來登大飯店「安東廳」獻上情人節奢華饗宴，開胃菜以「華盛頓生蠔．香茅澄清凍」開啟味蕾，沙拉「爐烤南瓜襯核桃．風乾蕃茄沙拉．西班牙小何賽伊比利火腿．蜜漬無花果」火腿的鹹香凝脂交織鮮甜蔬果，口齒留香。主菜賓客可選擇飽滿厚實「澳洲『射』和牛菲力」3,900+10%元，或夢幻逸品「日本A5鹿兒島和牛紐約客」4,600+10%元，搭配味美彈牙的「蒜香烤岩龍蝦」半隻，餐後甜點「千層蛋糕香緹起士風味」濃密化不開的情意，延續浪漫醉人的氛圍。

台北喜來登推出長達一個月的「心香印」情人節住房專案；圖片／台北喜來登大飯店提供

「心香印」情人節住房專案持續一整個情人月 今年的西洋情人節緊接在農曆春節後又恰逢週一，考慮到情侶們不想匆忙、想保有過節感，台北喜來登推出長達一個月的「心香印」情人節住房專案，即日起開放預訂、自2月11日起至3月14日期間皆可入住，雙人豪華客房每晚4,980元起。享有台北喜來登行政管家悉心佈置的唯美客房、精選紅酒乙瓶750ml、寒舍花譜浪漫花束、以及限量贈送的鉑翡斯完美極萃面膜。當日晚餐於房內享用「比薩屋」雙人外帶情人餐，包含清爽開胃的「蒔蘿漬鮭魚厚切培根凱薩沙拉」、「黑松露南瓜野菇濃湯」、「燉煮和牛牛頰番紅花燉飯」、「碳烤明蝦北海道干貝、香辣烏魚子義大利麵」，甜點則是特製4吋「草莓鮮奶油蛋糕」替浪漫晚餐收尾，翌日早晨兩人相伴享用豐盛的十二廚自助式早餐。無論是甜蜜共度的情人夜或是白色情人節，鮮花、美酒、隱密晚餐與情調滿溢的住房，貼心打造一站式全套約會首選！每日限量開放組數，敬請事先預訂。

台北喜來登大飯店 「心香印」情人節餐飲專案訂席專線: 02-2321-1818

台北喜來登大飯店 「心香印」情人節住房專案訂房專線: 02 -2321- 5511

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撰 文／方雯玲 Wenling Fang

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